拆解《閃靈》積尼高遜「凍僵」之謎　夏天開鏡暴風雪全靠900噸鹽

本港天氣持續寒冷，不少網民借用了積尼高遜（Jack Nicholson）在《閃靈》（The Shining）身陷雪堆的一幕來表達非常天氣非常寒冷。然而在翻閱資料後，相信當時拍攝的過程會讓大家感到震驚。

由史丹利寇比力克執導的《閃靈》，電影上映時口碑褒貶不一，但隨著時間流逝，如今成為了最具影響力的恐怖電影之一。（IMDb 圖片）

由史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導的《閃靈》，電影改編自恐怖大師史提芬京（Stephen King）的同名小說，然而後者曾批評電影的故事與小說不符。電影故事講述小說家Jack Torrance，帶同妻兒到全景酒店入住。他一方面可以看守酒店，另一方面可以在幽靜的地方專心寫作。一家人到酒店安頓好後不久，就被暴風雪所困。而Jack Torrance慢慢地受到超自然的力量影響，陷入瘋狂狀態的他，還企圖殺死其妻兒。最終他在追殺兒子時，凍死在暴風雪下。

《閃靈》的故事在嚴寒的天氣下發生。（IMDb 圖片）

《閃靈》的外景大部份都在嚴寒天氣下發生，然而綜合外媒消息，原來拍攝並非在冬季進行；相反是在英國的EMI Elstree Studios秘密開拍，而且還是在夏天拍攝，故導演史丹利寇比力克利用了巧妙的方法去營造這場暴風雪。

英國傳媒《衛報》（The Guardian）在2012年訪問了電影執行監製Jan Harlan，他稱：「寇比力克沒有外出，更從沒有到過俄勒岡州，當你看到演員在室外的場景時，其實他們只是在位於倫敦的EMI Elstree Studios廠景拍攝。」

從劇組幕後員工的衣著可告訴大家，其實電影拍攝時並非大家想像般寒冷。（IMDb 圖片）

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「暴風雪」全靠900噸鹽

Jan Harlan還指出，「暴風雪」全由人手製造，並全是導演史丹利寇比力克的傑作。據了解，戲中的「暴風雪」由900噸的鹽及苯乙烯樹脂泡沫製成，再加上燈光，所以成功製造出「暴風雪」的場景。「當苯乙烯樹脂泡沫接觸空氣時便會變硬，然後用鹽覆蓋，就會有雪的效果。」

Jan Harlan續指出，人造雪都並非難事，人造霧才是最困難：「這煙霧如果遇上風，會在幾秒來被吹走，所以電影需要在沒有風的環境，以及幸運下進行，而整個拍攝區域都被假雪覆蓋。」而且部份地方的「雪」的深度深30厘米。

原來「暴風雪」全由人手製造。（IMDb 圖片）

另外，值得一提的是，最後迷宮的拍攝卻考起導演。據了解，起初導演史丹利寇比力克認為在迷宮拍攝並非難事，可是這一幕最後竟花了一個月時間，原因是劇組真的不斷在迷宮迷路，最後要靠對講機協助拍攝。