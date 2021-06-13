《詭屋》編劇推全新電影系列　呈現美國最恐怖凶宅殘虐黑人歷史

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-13 18:30

曾為多部恐怖片撰寫劇本，如《恐怖蠟像館》（House of Wax）及《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列，的雙胞胎編劇Chad及Carey Hayes，兩人今次聯同《恐懼鬥室》外傳電影《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》（Spiral: From the Book of Saw）導演Darren Lynn Bousman推出全新恐怖電影系列。據了解，首部作品將以美國最恐怖凶宅LaLaurie Mansion的真人真事改編。

全新恐怖電影系列將由《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》導演Darren Lynn Bousman（中）執導。（IMDb 圖片）

說起LaLaurie Mansion，自然就會聯提到Delphine LaLaurie。她在1787年出生，她經歷過三段婚姻。在1800年6月11日，年僅13歲的Delphine LaLaurie與西班牙皇家軍官Don Ramón結婚，兩人育有一女。然而Delphine LaLaurie的丈夫在女兒出世前數天突然死亡。

LaLaurie Mansion曾發生一件駭人聽聞的「虐待黑奴」事件。（網上圖片）

第二段婚姻則在8年後，即1808年，當時她與一位著名銀行家、商人兼律師Jean Blanque結婚，兩人育有4名子女，但Delphine LaLaurie的丈夫在結婚8年後，約1816年離世。至今，兩名丈夫的死因都無從稽考。

《詭屋驚凶實錄》系列編劇Chad及Carey Hayes將為全新恐怖電影系列撰寫故事。（網上圖片）

之後Delphine LaLaurie在1825年6月25日迎來第三段婚姻，她與比她年輕的醫生Leonard Louis Nicolas LaLaurie結婚。她在1831年購入位於美國新奧爾良Royal Street 1140號的物業，並在這裡建造一座樓高兩層的豪宅LaLaurie Mansion，她與丈夫及兩名女兒都室這裡生活。據了解，購入物業的手續全由Delphine LaLaurie處理，其丈夫全程都沒有參與。

Delphine LaLaurie的第三段婚姻在1832年11月16日亮起警號，她稱聲其丈夫「對待她的方式讓兩人無法再共同生活」，可是有指兩人未到正式離婚就發生大事。在1834年4月10日，LaLaurie Mansion發生大火，而因這場火災揭發一件不為人知的「虐待黑奴」事件。

Chad及Carey Hayes一直協助溫子仁建立「詭屋驚凶實錄」宇宙。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

當時消防員將火救熄後，發現一名黑奴廚師被綁在廚房，當時他聲稱受不了Delphine LaLaurie的虐待，寧願放火自殺，但這卻讓消防隊發現閣樓的恐怖刑房。據了解，數十名黑奴被鎖在閣樓的恐怖刑房內，部份人更被囚禁在籠內，而地上擺放著不同的身體部位。

刑房內可謂相當恐怖，其中有一位女子被綁在手術台上，腸子被拉出來圍在腰上、又有另一名女子，她口內被塞入動物排泄物後還被縫起來；部份男子更被不人道對待，有人被挖走眼睛、拔走指甲、嘴巴被縫起來及私處被割下等。在事件曝光後，有鄰居聲稱曾見過Delphine LaLaurie追著女僕至頂層，而後者在無路走的情況下，從頂層跳樓身亡。

《美國怪談》都曾經談及Delphine LaLaurie。（《美國怪談》）

至於Delphine LaLaurie及其家人在大火前，有傳已經失去蹤影，或潛逃到法國。最終Delphine LaLaurie的去向一直成謎，但可以肯定她從沒有受到法律制裁。值得一提的是，曾獲奧斯卡影帝寶座的尼古拉斯基治（Nicolas Cage）曾購入這豪宅，入住這幾年還是他的低潮，其中包括兩度醉駕被捕。