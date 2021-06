《詭屋》編劇推全新電影系列　呈現美國最恐怖凶宅殘虐黑人歷史

曾為多部恐怖片撰寫劇本,如《恐怖蠟像館》(House of Wax)及《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)系列,的雙胞胎編劇Chad及Carey Hayes,兩人今次聯同《恐懼鬥室》外傳電影《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw)導演Darren Lynn Bousman推出全新恐怖電影系列。據了解,首部作品將以美國最恐怖凶宅LaLaurie Mansion的真人真事改編。