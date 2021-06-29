【F9狂野時速】北美票房報捷　雲迪素揚言想拍「狂野時速」音樂劇

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-29 20:30

由雲迪素（Vin Diesel）、Michelle Rodriguez及莊先拿（John Cena）等主演的《F9狂野時速》（F9），上周五（6月25日）終於在北美上映，開畫三日狂收7,000萬美元，成為自2019年新冠肺炎疫情以來，北美開畫票房最高的電影。或者因為《F9狂野時速》的票房成績亮麗，雲迪素還揚言希望能將《狂野時速》系列改編成音樂劇。

未知雲迪素在未來會否真的推出《狂野時速》系列音樂劇呢？（《F9狂野時速》劇照）

《F9狂野時速》在上月中已經率先在海外上映，其中包括香港、南韓、中國及阿聯酋等地方，當時全球票房超過2.7億美元（約21億港元）收入。隨著電影在北美上映，目前全球票房超過4億美元（約31億港元）收入。看到票房成績如此理想，身為主角兼監製的雲迪素都異常興奮。他在一場慈善放映活動後向外媒《Variety》表示：「我認為最好的感覺就是觀眾有回到戲院的想法，很開心可以說出『戲院回來了！』。」

點擊下圖重溫上周《F9狂野時速》在TCL中國戲院舉行首映的盛況！！！

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除此之外，雲迪素在出席節目《The Kelly Clarkson Show》宣傳《F9狂野時速》時，還提到有意將《狂野時速》系列改編成音樂劇。當時主持Kelly Clarkson問雲迪素會否把《狂野時速》系列改編成音樂劇，沒想到看似搞笑的問題有機會變成事實，皆因原來雲迪素一直都想拍一部音樂劇。他說：「我一直都想拍一部音樂劇。我這輩子一直都很想拍一部音樂劇。我差點就與史提芬史匹堡（Steven Spielberg）合作音樂劇《Guys and Dolls》，但最終沒有成事。然而，我真的很渴望拍一部音樂劇。」