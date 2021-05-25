《狂野時速9》韓哥戲內外都係賽車迷　仲同香港男神開Live密密斟

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-25 20:42

荷里活大片《狂野時速9》（F9／Fast & Furious 9）現已上映，而且票房成績亮眼，今次玩到上埋太空之餘，韓哥（姜成鎬 飾）更驚人地翻生，令影迷相當之驚喜。

韓的回歸，是今集的一大高潮。（《F9狂野時速》劇照）

其實姜成鎬除了在戲中愛車外，在戲外一樣熱愛賽車，更令人驚喜的是姜成鎬跟吳彥祖是好朋友，2020年吳彥祖成功考獲SCCAa正式賽車執照後，更有跟姜成鎬合作成立「we are student drivers」的平台，不時會舉行活動，兩人更會在網上視訊聊天。

24日姜成鎬跟吳彥祖再次開live，兩人都有提及《狂野時速9》以及停止仇視亞裔。（wearestudentdrivers IG）

由美國歧視亞裔事件一路爆發，吳彥祖都有在個人IG上呼籲不要仇視亞裔，更一同出席了由一班洛杉磯汽車愛好者組成舉辦的反種族歧視活動，當日有多架名貴跑車由洛杉磯市中心往東駛約40分鐘，於一處亞裔聚居的商場聚集。

當時吳彥祖更有講到：「遊行規模比想像中大，大家更不只是抱着喜愛車才出來，而是站在一起反對仇視亞裔事件，大家應該愛彼此而不是仇恨彼此。」

當日吳彥祖及姜成鎬都有出席活動。（網上圖片）

其實吳彥祖跟姜成鎬不時都會視訊溝通，有時更會將片段放上IG或YouTube，兩人除了會講車、分享經歷、更有談及《狂野時速9》，吳彥祖都有問到姜成鎬：「你睇咗套戲未？」姜成鎬回應有更講到這是套十分有趣的電影，長2個半小時，吳彥祖聽後回應：「甚麼？2個多小時？不是吧？」反應相當搞笑。不過更重要的是，他再重提遊行一事，覺得外界都應該重視問題，對於當日不單只是關心靚車更願意走出來的人們表示感謝。