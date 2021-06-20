【F9狂野時速】保羅獲加愛女時常到片場幫忙　雲迪素回應加盟傳聞

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-20 20:45

由雲迪素（Vin Diesel）、Michelle Rodriguez及莊先拿（John Cena）等主演的《F9狂野時速》（Fast & Furious 9），已經有不少國家及地區搶先美國上映，其中包括香港、南韓、中國及阿聯酋等，而美國則定在本月25日上映。隨著美國新冠肺炎疫情有緩和跡象，在加州解封後，當地的電影首映活動重新回歸，而《F9狂野時速》近日在當地的TCL中國戲院舉行首映，除了多位主要演員出席外，早已經成為「家庭」一份子，保羅獲加（Paul Walker）女兒Meadow Walker都有現身。

由雲迪素主演的《F9狂野時速》尚未在美國上映，但其海外票房已經接觸3億美元收入。（《F9狂野時速》劇照）

今年剛好是首集《狂野時速》（The Fast And The Furious）上映20周年，第9集未在美國上映，而且在海外狂收超過2.7億美元收入。由於加州早前解封，《狂野時速》在當地TCL中國戲院舉行首映，身兼監製的主角雲迪素、導演林詣彬（Justin Lin）、查理絲花朗（Charlize Theron）、澤井杏奈（Anna Sawai）、Jordana Brewster、Michael Rooker、Ludacris、姜成鎬（Sung Kang）、及保羅獲加女兒Meadow Walker都有亮相首映，場面非常盛大。

《F9狂野時速》將在本月25日美國上映。（《F9狂野時速》劇照）

連日馬不停蹄接受訪問的雲迪素，再次被外國傳媒問到，保羅獲加女兒Meadow Walker會否加入《狂野時速》餘下兩集。雲迪素非常小心地回答這條問題，更不時停頓思考，最終表示：「現在不能透露關於《狂野時速》第十集的事，但我不能排除任何可能。」；而參演過5集《狂野時速》的Ludacris則透露，Meadow Walker時常到片場幫忙，此舉讓粉絲猜想她是否準備參與演出《狂野時速》第十集。

《狂野時速》系列尚有第十集及第十一集。（《F9狂野時速》劇照）

除此之外，雲迪素在出席首映活動前，特別在其社交平台Instagram，上載一張與保羅獲加的合照，並稱「你的精神永遠存在。」而雲迪素早前接受《E！News》也有提到保羅獲加在2013年發生的意外，他指當時正在拍攝《狂野時速7》，劇組特別停拍近5個月時間。當時他們除了悼念外，還想辦法如何繼續拍攝。最終劇組找來保羅獲加的兩位弟弟Caleb Walker及Cody Walker協助完成拍攝。

雲迪素及保羅獲加無論戲裡戲外都親如兄弟，當後者意外身亡後，前者還照顧當時只有15歲Meadow Walker。（《狂野時速7》劇照）