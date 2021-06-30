里安納遜自爆拍動作為麻醉自己　亡妻滑雪身亡捐器官救活三人

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-30 13:30

荷里活男星里安納遜（Liam Neeson）憑《救參96小時》成名，60多歲仍拍動作片，近日以《極地冰劫》再度現身大銀幕，接受了《The Late Late Show with James Corden》的訪問，當中更講到自己當年曾有機會演出「007」占士邦，但竟然因為太太的關係被逼放棄！

里安納遜近日以《極地冰劫》再度現身大銀幕。（電影消息）

在節目上James Corden就問到里安納遜多年前是否曾有機會擔任占士邦一角，里安納遜大方回應：「26年前拍完《舒特拉的名單》後就有接到《007》方面的聯絡。」直言自己曾是候選名單其中一人。

不過更搞笑的是，面對如此大好機會，里安納遜的太太Natasha Richardson竟然提出反對聲音，他憶述太太說：「親愛的，如果你得到占士邦一角，然後真去演你就別想跟我結婚了。」

里安納遜的太太Natasha Richardson反對佢做占士邦。（影片擷圖）

最終里安納遜面對太太的威脅，只好放棄做占士邦，及後他更提到之後只要二人吵架，他便會擺出揸槍手勢，再哼着007的經典配樂，扮成占士邦一樣逗太太開心。

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不幸的是，2009年3月16日，里安納遜的太太Natasha在加拿大上初級滑雪課程時不幸跌倒，當時未有明顯外傷更能自己行走，後來回到房間開始感到劇烈頭痛，於是緊急送院，最終被醫生判定為腦死亡，3月18日在紐約病逝，太太在離世後捐出心臟、腎臟以及肝臟，成功救活三人。

Daniel Craig在不日上映的《007：生死交戰》（No Time to Die）中將會告別經典角色占士邦。(《007：生死交戰》劇照)

而在太太離世後，里安納遜在受訪時曾承認很掛念老婆，有時在屋企會聽到樓下開門的腳步聲，幻想着太太回來了，最終只能透過飲酒來麻醉自己，直到接拍《救參96小時》才令自己的生活返回正軌，直言年紀大仍堅持拍動作片，是想藉此逃離喪妻之痛。當時他接拍首集時已56歲、60歲拍續集、62歲再拍第3部曲，被封為最強爸爸，不過幾年前他已經講明準備退休，不再接拍動作片，因為快要70歲的他表明現時拍動作戲會感到氣喘且難受。

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