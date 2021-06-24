《極地冰劫》全程實景冰路拍攝　零下50度司機開工2個月可賺$62萬

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-24 11:30

由《逃出魔幻記》尊尼芬漢斯利（Jonathan Hensleigh）執導的《極地冰劫》（ICE ROAD)；電影講述《救參96小時》（Taken）系列的里安納遜（Liam Neeson）以及《殺神JOHNWICK 3》羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）分別飾演冰路貨櫃車司機和維修員，需要穿越300里冰路拯救被困在鑽石礦場的26位礦工，過程中危險重重，隨時冇命！

里安納遜跟羅蘭士費斯賓臨危受命，限時30小內時帶領五人運輸隊，將鑽礦機帶到災難現場協助搜救工作。（《極地冰劫》電影劇照）

《極地冰劫》將於6月25日香港上映，故事講述里安納遜跟羅蘭士費斯賓需要帶領駕駛載有鑽礦機的拯救貨車隊穿越300里冰路，眾人必須要在30小時內前往鑽石礦場，才能拯救因爆炸導致被在鑽石礦場的26位礦工。

與此同時一群礦場高層，竟然準備趁災難天時地利騙取保險金，更安插殺手破壞運輸隊任務。麥肯發現事有蹺蹊，與隊員聯手反擊，面對正溶化的極地冰海和突而其來的暴風雪，誓要於限時內救出礦工！

送貨隊員需要面對種種困難才能到達目的地。（《極地冰劫》電影劇照）

全程於實地拍攝 演員冰路上揸貨車

《極地冰劫》全程於實地拍攝，劇組在新冠肺炎疫情肆虐全球的時遠赴加拿大曼尼托巴的「冰路」拍攝，而演員們更要在冰上實地駕駛。導演尊尼芬漢斯利對此表示：「我希望把最真實的畫面帶給觀眾，每個鏡頭都是合理的，亦不需要浮誇的演技，讓這部電影像紀錄片一樣真實。」而以動作片深得觀眾喜愛的里安納遜，早年而揚言不再接拍動作片，今年已69歲的他仍接下《極地冰劫》的高難度拍攝，更為飾演司機一角特地拜師學藝，笑說自己終於有機會知道貨車司機的駕駛秘技。

由於冰路由無數沼澤和湖泊冰封後結成，隨時會裂外。（《極地冰劫》電影劇照）

冰路一年最多用兩、三個月

戲中講到在冰路上駕駛大貨車極之危險，隨時丟掉性命。事實上加拿大曼尼托巴的「冰路」，在冬天時氣溫可低至零下50度，為全球環境極惡劣的地區之一，冰路由無數沼澤和湖泊冰封後結成，更是唯一可為居住在偏遠地區的原住民運送物資道路，每年也只有兩至三個月可通用。

貨車司機多數運送學校物資、醫療用品、燃料、食物等等，平均每日都要開18小時車才能按時將物資送達，司機們都知道在冰路上非常危險，但回報也相對地高，跑一次冰路遠比其他路線更高。

貨車司機一季最多可收$80,000美金（$622,400港元）酬片。（《極地冰劫》電影劇照）

司機酬金高達$62萬港元

季節通常由一月中到三月中，有時冰路最短只能維持6星期，當中司機可收到$20,000到$80,000美金酬金（約$155,600到$622,400港元）不等，因為他們需要更高技巧的駕駛技術、健康狀態以及相對危險，加上要裝備好一架貨車來應對冰路也需要約$10,000美元（約$77,800港元）。

不過要加入冰路貨車司機行列不是想像中簡單，行內較為有名的公司只會招聘擁有多年駕駛經驗的司機，從不考慮貨車學校初畢業的司機，對於貨車內、外的操作、零件都要摸得一清二楚。又如在冰路上駕駛時，太快太慢都不能，聽到冰裂的聲音亦要保持合適的速度，不能任意停下來，冰面隨時都有可能斷裂，經驗再豐富的司機都不敢保證每次可以萬無一失地回來，大家都只能捉緊時間。

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