小魚仙｜15名劇組人員確診新冠肺炎　迪士尼冇回應繼續拍攝唔停工

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-25 11:30

迪士尼動畫真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）自公開選角起已備受熱議，較早前流出的片場照都令影迷再度直言童年回憶崩壞，未拍已經唔想睇，即使女主角近日不停上傳靚相為自己平反都冇用。

男主角Jonah Hauer-King早前公開跟Halle Bailey的合照，網民直言：「睇落似父女戀！」（Jonah Hauer-King IG）

《小魚仙》近期正在意大利撒丁島進行拍攝，不過在開鏡不久後就傳出片場爆發新冠肺炎的消息，當中更多達15名工作人員被驗出確診，更驗出有人帶有傳染力極強的Delta變異病毒株。

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據知島上已有多人被隔離，暫時未知片中的演員如兩位主角Jonah Hauer-King及Halle Bailey等有否被感染。目前迪士尼方面未回應片場爆疫傳聞。本周一（21日），飾演艾力王子的Jonah與另一女星Noma Dumezweni就首次被影到在島上開工。他們未埋位時都有戴上口罩防疫。

Jonah Hauer-King曾來香港拍攝。（Jonah Hauer-King IG）

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據知島上已有多人被隔離，不過迪士尼方面就未有公開回應片場爆發疫新冠肺炎一事，同時未知確診者是否包含兩位主角Jonah Hauer-King和Halle Bailey。不過在今個星期一（21/6），飾演王子的Jonah Hauer-King與另一女星Noma Dumezweni曾被拍到未埋位時，都有戴上口罩防疫，Noma Dumezweni扮演原創新角色Carlotta，是王子的管家，負責照顧Ariel。

迪士尼真人版《小魚仙》選角。（官方圖片）

不過《小魚仙》未就爆發新冠肺炎而停工，日前最新流出的片場照中可見，飾演王子的Jonah Hauer-King濕身登場，更跟Noma Dumezweni一同出現在海邊，同場更有而小魚仙的替身，終人在停機等待時都有戴上口罩。