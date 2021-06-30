【幽遊白書】片場照瘋傳揭北村匠海演幽助　藏馬及飛影人選確定

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-30 22:30

Netflix在去年12月中宣布將經典漫畫《幽遊白書》改編成真人版劇集後，網絡上曾出現過不同的主角人選。沒想到，原來這部真人版劇集已經悄悄地開拍，而網上更流出多張片場照，主角「浦飯幽助」將由曾演出真人版電影《我想吃掉你的胰臟》人氣男星北村匠海飾演。據目擊者表示，現場還有多位當紅藝人現身。

經典漫畫《幽遊白書》擁有很多粉絲。（網上圖片）

Netflix在去年12月中宣布將經典漫畫《幽遊白書》改編成真人版劇集。（網上圖片）

據了解，Netflix真人版劇集《幽遊白書》在6月初已經悄悄地在山口縣下關市拍攝，然而如何低調拍攝，都被發現。據目擊者表示，當時劇組在下關站附近的一條廢棄商店街拍攝，而身穿招牌綠色學生服，飾演第一男主角「浦飯幽助」的就是曾經演出真人版《我想吃掉你的胰臟》及《東京復仇者》的北村匠海。

北村匠海將成為Netflix真人版劇集《幽遊白書》的第一男主角「浦飯幽助」。（《我想吃掉你的胰臟》劇照）

除了確認了「浦飯幽助」的人選外，據了解，永野芽郁、志尊淳、橫濱流星、新田真劍佑等人都有在片場現身。拍攝期間吸引大批在當地就讀的學生圍觀，讓Netflix真人版劇集《幽遊白書》的消息得以在網上瘋傳。據目擊者指出，曾參演電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》的26歲男星志尊淳將飾演「藏馬」、曾參演真人版《網球王子》及《進擊的巨人》的本鄉奏多將成為「飛影」。此外，反派戶愚呂弟盛傳由鈴木亮平飾演。目前官方至今仍未正式公布《幽遊白書》的演員名單。

漫畫《幽遊白書》是由日本漫畫家冨樫義博所創作，故事講述14歲的不良少年浦飯幽助，為救一名小孩而被車撞死。由於當時靈界沒預料到他會死亡，故靈界沒有他的容身之所，因此他獲得一次重生的機會。最後幽助經過靈界考驗後，重回自己身體，更成為「靈界偵探」，與桑原、藏馬和飛影並肩作戰，替靈界解決不少案件。