日本禁片《感官世界》45周年修復重映　盤點7部真槍實彈情慾電影

由法日合拍的《感官世界》(In the Realm of the Senses),改編自1936年發生在日本的「阿部定事件」,電影1976年在康城影展首映後,故事內容和震撼的結局引起極大爭議,這險些讓導演大島渚身陷囹圄。適逢今年電影踏入45周年,而百老匯電影中心早前還重映這部經典電影。除了這部經典作品外,其實都有不少與《感官世界》一樣極具爭議,但同時獲得極好口碑的電影,趁此介紹其他6部類似的作品。