日本禁片《感官世界》45周年修復重映　盤點7部真槍實彈情慾電影

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-30 19:48

由法日合拍的《感官世界》（In the Realm of the Senses），改編自1936年發生在日本的「阿部定事件」，電影1976年在康城影展首映後，故事內容和震撼的結局引起極大爭議，這險些讓導演大島渚身陷囹圄。適逢今年電影踏入45周年，而百老匯電影中心早前還重映這部經典電影。除了這部經典作品外，其實都有不少與《感官世界》一樣極具爭議，但同時獲得極好口碑的電影，趁此介紹其他6部類似的作品。

《感官世界》早前在香港重映。（《感官世界》劇照）

《感官世界》是一部由日本導演大島渚執導的作品，他與黑澤明及小津安二郎這兩名日本導演齊名國際，獲國際影展大獎。在他成為康城影展最佳導演前，在1976年上映的《感官世界》同樣非常轟動。由於電影畫面極度震撼，導演大島渚被日本政府以傷風敗俗罪名逮補，需要出庭為自己辯護。最後由於電影的投資、製作與發行是法國電影公司包辦，電影的擁有權並不屬於日本，故他最後獲判無罪。

《感官世界》改編自同樣震驚日本的「阿部定事件」。（《感官世界》劇照）

在康城影展首映後，在美國、德國、英國及澳洲都必須播放刪減版，連在日本上映時都絕無例外。然而隨著科技發達，如今影迷絕對可以欣賞到原版《感官世界》，而早前香港影迷就有機會見證一刀不剪的足本版。雖然《感官世界》極具爭議，但卻同時獲得極好口碑。除了這部作品外，其實還有6部遊走在文藝與道德底線的好電影。點擊下圖即睇這6部電影！！！

除了《感官世界》外，還有其他6部遊走在文藝與道德底線的好電影。（《感官世界》劇照）