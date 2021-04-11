【真人快打．影評】三級片夠晒血腥暴力　神還原遊戲經典先最抵讚

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-11 08:30

由溫子仁（James Wan）監製，歷時7年將風魔全球的格鬥電玩遊戲《真人快打》（Mortal Kombat）改編並拍成血戰連場的動作猛片，現已上映中，《真人快打》幾乎百分百還原遊戲的血腥畫面，爆頭、斬手、甚至將人一分為二等爆血畫面無一缺席，110分鐘內冇一秒俾你容易可以抖大啖氣，但行出戲院一刻令你感到單純一個爽字，更會即刻想再入場睇多一次！

波佐治半藏跟壁寒在數幾個世紀前已結怨。（《真人快打》電影劇照）

神還原遊戲經典畫面

首先《真人快打》神還原了遊戲中的經典畫面，如：人物的經典招式、終結技、K.O對方後的台詞等等，就像是絕對零度隨手變出來的冰劍、用對方噴出來的血變成血柱當成武器、魔蠍所使用的繩鏢大喊：「Get over here! （給我過來！）」、劉康使出的火龍還有：「Fatality, for Kung Lao!」、卡諾在殺掉對手，拿着對方的心臟：「Kano Wins!（卡諾勝利！）」、空佬的掃腿和終結技跟遊戲一樣，他更在勝利後：「完美致勝！（Flawless Victory!）」、尚宗講經典對白：「Your soul is mine.（你的靈魂是我的了。）」、「Finish him!（解決他）」等等，全部都可以大大滿足game迷極過癮地睇戲！

點擊睇《真人快打》神還原：

+ 18 + 18 + 18

由於《真人快打》高度神還原遊戲，畫面上頗為血腥，被定為三級片，雖然有影迷嫌仍未夠血腥，但其實已看得出電影做足令影迷有驚喜的舖排，不論是畫面上、台詞上、配樂上都令人有驚喜。

劇情方面或許不夠厚實，但簡單的劇情才能讓一眾角色在110分鐘內盡情開打，這才是令影迷或遊戲迷感到爽的關鍵，說白一點睇《真人快打》就是要看他們怎樣血腥的殘殺對方，講多就無謂啦！

點擊睇人物角色介紹：