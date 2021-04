【真人快打．影評】三級片夠晒血腥暴力　神還原遊戲經典先最抵讚

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-04-11 08:30

由溫子仁(James Wan)監製,歷時7年將風魔全球的格鬥電玩遊戲《真人快打》(Mortal Kombat)改編並拍成血戰連場的動作猛片,現已上映中,《真人快打》幾乎百分百還原遊戲的血腥畫面,爆頭、斬手、甚至將人一分為二等爆血畫面無一缺席,110分鐘內冇一秒俾你容易可以抖大啖氣,但行出戲院一刻令你感到單純一個爽字,更會即刻想再入場睇多一次!

波佐治半藏跟壁寒在數幾個世紀前已結怨。(《真人快打》電影劇照)

神還原遊戲經典畫面

首先《真人快打》神還原了遊戲中的經典畫面,如:人物的經典招式、終結技、K.O對方後的台詞等等,就像是絕對零度隨手變出來的冰劍、用對方噴出來的血變成血柱當成武器、魔蠍所使用的繩鏢大喊:「Get over here! (給我過來!)」、劉康使出的火龍還有:「Fatality, for Kung Lao!」、卡諾在殺掉對手,拿着對方的心臟:「Kano Wins!(卡諾勝利!)」、空佬的掃腿和終結技跟遊戲一樣,他更在勝利後:「完美致勝!(Flawless Victory!)」、尚宗講經典對白:「Your soul is mine.(你的靈魂是我的了。)」、「Finish him!(解決他)」等等,全部都可以大大滿足game迷極過癮地睇戲!

由於《真人快打》高度神還原遊戲,畫面上頗為血腥,被定為三級片,雖然有影迷嫌仍未夠血腥,但其實已看得出電影做足令影迷有驚喜的舖排,不論是畫面上、台詞上、配樂上都令人有驚喜。

劇情方面或許不夠厚實,但簡單的劇情才能讓一眾角色在110分鐘內盡情開打,這才是令影迷或遊戲迷感到爽的關鍵,說白一點睇《真人快打》就是要看他們怎樣血腥的殘殺對方,講多就無謂啦!

