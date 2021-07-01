【Loki】第四集10大彩蛋分析　女洛基「希依維」背景故事曝光

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-01 14:15

Marvel官方日前剛公開了《洛基》（Loki）的季中預告，昨日（6月30日）便播出第四集。今集充滿驚喜，而編導更落足心機，更首次為觀眾安排片尾片段，難怪今集在IMDb的評分高達9.5分（滿分：10分）。

第四集「分歧點事件」為《洛基》再創佳績，在IMDb的評分高達9.5分。（《洛基》圖片）

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）及奧雲威爾遜（Owen Wilson）主演的《洛基》來到第四集「分歧點事件」（The Nexus Event），今集承接上集希依維及洛基被困於拉曼提斯的衛星上，前者告訴後者她在童年時期被如今已經成為法官的洛斯蕾爾（Ravonna Renslayer）從聖域界捉到時間變異管理局。然而當時希依維在審判前成功逃跑，還偷走了她的「時間平板」。自此她一直躲避追捕，並藏身眾多末日事件之中才得而成長。

洛基及女洛基原來身處的地方，就是星爵找到源球的地方（《洛基》圖片）

由於洛基對希依維產生愛慕，造成前所未有的分歧點事件，因此時間變異管理局得知他們的所在位置，並將兩人逮捕，這幕在季中預告中已經公開。之後梅比斯審問洛基，而後者對前者表示，所謂的時間變異管理局特工，根本全部都是時間犯，他們全部被時間守護者洗腦，因此喪失了未成為特工前的記憶。

洛斯蕾爾未成為法官前，其實是一位代號A-23的獵人。（《洛基》劇照）

梅比斯起初並不相信，還因此將洛基送到時間循環之中懲罰他，此時相信影迷會非常驚喜，皆因見到希芙登場。之後梅比斯暗中拿到洛斯蕾爾的時間平板，同時獵人B-15把希依維帶走，皆因她被後者控制時，曾看到自己「生前」的記憶。然而洛斯蕾爾很快就知道梅比斯偷走了自己的時間平板，最後梅比斯被刪除。

洛基及女洛基遭到時間變異管理局逮捕。（《洛基》劇照）

之後洛斯蕾爾將洛基和希依維帶到時間守護者面前，幸好獵人B-15及時出現，洛基及希依維把其他時間變異管理局的特工擊退。當希依維打暈洛斯蕾爾後，在擊敗其中一名時間守護者時，發現他們全是機械人。此時，突然甦醒的洛斯蕾爾把洛基刪除。憤怒的希依維並沒有殺死洛斯蕾爾，並要求她說出真相。

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洛基對女洛基產生愛慕，因而在第四集產生前所未有的分歧點事件（《洛基》劇照）