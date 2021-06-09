【LOKI】洛基雙性戀未係最驚人？非男非女「真正性別」估佢唔到

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-06-09 23:30

Disney+即將推出的Marvel美劇《LOKI》日前受到眾多外媒給予高度肯定，而官方在日前發布最新片段，裡頭的個人檔案中則證實了去年的傳聞，即洛基為「性別流通」（Gender Fluid）的角色！

根據《We Got This Covered》去年的報導指出，Marvel打算在《LOKI》中，宣告洛基為雙性戀角色。

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而在最新公開的片段中，可以看到洛基被「TVA」（時間變異管理局，Time Variance Authority，致力於維護多元宇宙的穩定，緝捕擾亂時間軸的罪犯）逮捕後的情景，其中人物檔案裡的性別一欄則寫上流動一詞。

對於漫畫讀者來說，這個安排或許不會太過意外，但對於Marvel電影宇宙（MCU）來說，那可算是意義重大。

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《洛基》故事聚焦在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，另一時空拿走空間寶石（Space Stone）的洛基，描述Tom Hiddleston飾演角色作為一名惡作劇之神和變形者的身分，現身在人類歷史中的多個時期，影響著歷史事件。

演員陣容除了主演Tom Hiddleston外，還包括《非常外父揀女婿》Owen Wilson、《晨早直播室》Gugu Mbatha-Raw、《緣來自昨天》Sophia Di Martino、《戀偽鎮驚逃》Wunmi Mosaku及《日常謎團》Richard E. Grant。

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