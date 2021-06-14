【Loki】粉絲發現「美國隊長」愛人驚喜現身　總編劇開腔解畫

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-14 18:15

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）及奧雲威爾遜（Owen Wilson）主演的《洛基》（Loki），上周三（6月9日）終於在Disney+啟播，劇集彩蛋處處，其口碑更是《WandaVision》及《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）以來最好的一部。近日有粉絲疑似發現了與「美國隊長」有關的彩蛋，連劇集總編劇都要出來回應。

奧雲威爾遜（右）在《洛基》中飾演莫比烏斯探員。（《洛基》劇照）

在《洛基》第一集「光榮使命」（Glorious Purpose），當時洛基因在紐約之戰偷走裝有空間寶石的宇宙魔方而產生了副時間線，因此他被時間變異管理局（TVA）逮捕。當時法官Ravonna Lexus Renslayer判罰洛基需要「重置」，幸好莫比烏斯探員及時來到，成功解救被重置的洛基，並邀請他幫忙緝捕危險的時間掠奪黨。

莫比烏斯探員找來洛基一同面對時間掠奪黨。（《洛基》劇照）

當時莫比烏斯湯過「時間劇場」回顧洛基過去犯下的罪行，並質問他的殺戮本性。洛基此時乘機偷走莫比烏斯持有的項圈控制器，並取回宇宙魔方。可是，當洛基看到無限寶石在時間變異管理局內毫無用處時，終於放棄逃跑，並重新觀看與他有關的「未來」事件影像。洛基認清自己的本性，同意與莫比烏斯合作保護神聖時間線，一同面對時間掠奪黨，亦就是另一個洛基。點擊下圖即睇首集15個重要彩蛋！！！

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《洛基》首集帶影迷重新觀看洛基的「未來」事件影像。（《洛基》劇照）

然而在洛基逃跑時，有影迷發現他身後出現一位疑似是「Peggy Carter」的女子，當時她被時間變異管理局的獵人逮捕，而這在網上引起激烈討論。其實有網民早在《洛基》播映前，早已經質疑為何時間變異管理局僅捉拿洛基，但卻沒有逮捕同樣回到過去與Peggy Carter結婚的美國隊長。如今有影迷發現疑似是「Peggy Carter」的女子，可能時間變異管理局都有展開行動。

於是網上再次傳出《洛基》將會處理「美國隊長」回到過去與Peggy Carter結婚一事，而這熱話連總編劇都要出來回應，Michael Waldron稱：「我認為我不能回答這問題，我想或許…我想或許繼續觀看。」

無限寶石在時間變異管理局內毫無用處。（《洛基》劇照）