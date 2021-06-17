【Loki】第二集10大重點分析　反派重置時間線多重宇宙正式展開

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-17 15:32

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）及奧雲威爾遜（Owen Wilson）主演的《洛基》（Loki）昨日（6月16日）播出第二集「The Variant」（暫譯：變異因子），其評價比首集還要高，目前第二集在IMDb的分數高達9.2分（滿分：10分）。今集洛基首次遇上自己的「變異因子」，究竟他會幫助時間變異管理局，還是趁機會與另一個自己聯手對抗時間變異管理局呢？

第二集「The Variant」的評價比首集還要高。（《洛基》劇照）

《洛基》第二集承接上集關於神秘人的故事，講述時間變異局的獵人C-20帶領其部下來到1985年威斯康辛州的奧什科什，當時他們遇上洛基的變異因子。變異因子附身在獵人C-20體內，並擊敗其他隊員。之後變異因子帶走獵人C-20及其時間重設裝置。點擊下圖重溫首集15個重要彩蛋！！！

湯赫度斯頓及奧雲威爾遜的演出非常搶眼。（《Loki》劇照）

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之後時間變異管理局的特工梅比斯首次邀請洛基出動調查，當時後者聲稱變異因子正在密謀計畫，但原來洛基一心只想見到時間守護者，而最後計謀遭梅比斯識破。隨著獵人B-15眼看時間分支即將到達警戒線，於是將此處的時間重設。

洛基首次遇上變異因子。（《洛基》劇照）

洛基首次任務失敗，Ravonna Renslayer法官召見梅比斯，並要求他不要再相信洛基。然而後者成功說服繼續利用洛基追捕變異因子。當洛基查閱時間變異管理局的檔案文件時，看到關於聖域界的毀滅和諸神黃昏的訊息，因此他猜想變異因子會躲藏在世界末日事件的時間線，皆因此舉不會觸發時間分支。於是洛基與梅比斯來到公元79年的龐貝古城驗證，最終證實了洛基的想法是正確。

洛基透過聖域界的毀滅和諸神黃昏的訊息得知變異因子藏在末日事件中。（《洛基》劇照）

於是梅比斯想起先前在案發現場發現的糖果，再根據線索找到2050年阿拉巴馬州的希文山。梅比斯找到獵人C-20，她聲稱自己已經向變異因子透露時間守護者的所在位置。此事，洛基首次遇上變異因子。原來她的計畫是透過多個時間重設裝置，創造出多重時間分支，從而把神聖時間線摧毀。追蹤來到的梅比斯眼見洛基跟隨變異因子進入時光門。點擊下圖即睇第二集的10大重要分析！！！

洛基最後與變異因子逃離。（《洛基》劇照）