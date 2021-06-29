【Loki】Marvel官方推季中預告　洛基重回聖域界疑似登基

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-29 21:30

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）及奧雲威爾遜（Owen Wilson）主演的《洛基》（Loki）將在本星期播出第四集，而Marvel官方早前就公開長近2分鐘的季中預告，見到時間變異管理局成功逮捕了洛基及女版洛基。

Marvel官方近日公開《洛基》季中預告，讓影迷重整首3集的內容，同時展望餘下3集的劇情。（《洛基》預告擷圖）

《洛基》第一季目前播出三集，剩餘三集就全季播映完畢。日前Marvel官方公開了一段長近2分鐘的季中預告，除了回顧頭3集發生過的事件外，還有從未曝光的片段在預告中出現。其中在預告尾，見到飾演洛基的湯赫度斯頓及洛基的女性版本變異因子「Sylvie」遭到時間變異管理局逮捕。

見到洛基及女版洛基遭時間變異管理局逮捕。（《洛基》預告擷圖）

除此之外，在1分25秒的時候， 年輕的「Sylvie」閃現，相信未來三集會探討她的過去，從而讓粉絲了解她為何要尋找時間守護者及破壞神聖時間線。之後出現的標題「Every Loki Has Their Time」，相信這明確指出她是變異因子。另外，還有一幕見到洛基重回聖域界，出現了疑似他登基的畫面，未知是否還有新的時間線衍生。

繼D. B. Cooper的神秘劫機案後，《洛基》又再「解釋」另一宗都市傳說。（《洛基》預告擷圖）

至於今次預告都有出現另一宗都市傳說「費城實驗」，據了解，當時美國海軍宣稱在1943年10月28日在賓夕法尼亞州費城一船塢舉行秘密實驗，成功讓一艘護衛驅逐艦USS Eldridge從一位目擊者眼中隱形。事後所有參與計劃的船員都否認曾有任何事件發生，除了一位目擊者宣稱目擊了整個實驗發生的經過。相信《洛基》會在其中一集解釋這宗都市傳說，就好像在首集解釋D. B. Cooper的神秘劫機案。