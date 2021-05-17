MTV影視大獎│《WandaVision》4獎成大贏家　「黑豹」再奪演員獎

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-17 14:30

MTV影視大獎（MTV Movie & TV Awards）去年因新冠肺炎疫情影響而取消，今年可以復辦，最終失落上月奧斯卡最佳影帝寶座的已故美國男星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）奪得最佳電影演員獎，而「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）則憑《WandaVision》成為最佳電視劇演員。

2021年MTV影視大獎最佳電影由《愛的過去進行式：我情永固》奪得。（《愛的過去進行式：我情永固》劇照）

2021年MTV影視大獎在美國時間5月16日及17日一連兩天公布所有得獎名單，最佳電影由美國導演Michael Fimognari執導的《愛的過去進行式：我情永固》（To All the Boys: Always and Forever）奪得；而最佳電視劇方面，則由Marvel Studios的首部自家製迷你劇《WandaVision》所奪得。至於最佳電影歌曲，則落入Netflix電影《Julie and the Phantoms》手上。

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜則憑《WandaVision》成為最佳電視劇演員。（《WandaVision》劇照）

至於演員獎項方面，在上月失落奧斯卡最佳影帝寶座的已故美國男星「黑豹」查特域克保斯曼，擊敗《黑豹》男星Daniel Kaluuya，憑《藍調天后》勇奪最佳電影演員獎；而「紅女巫」伊莉莎伯奧遜則憑《WandaVision》成為最佳電視劇演員。

已故美國男星「黑豹」查特域克保斯曼憑《藍調天后》勇奪最佳電影演員獎。（《藍調天后》劇照）

除此之外，美國黑人女星Leslie Jones憑《美國之旅2》（Coming 2 America）獲得最佳喜劇演出獎。而最佳驚慄片演員則由Netflix電影《陰宅怪事》女星Victoria Pedretti奪得。至於最佳突破演出方面，英國男星Regé-Jean Page憑Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）所奪得。

飾演Agatha Harkness的美國女星Kathryn Hahn成為最佳反派。（《WandaVision》劇照）

另外，由於MTV影視大獎有別於其他頒獎禮，所以獎項還包括最佳英雄、最佳反派、最佳接吻、最佳打鬥及最佳搭檔等。最佳英雄落入新任「美國隊長」安東尼麥基（Anthony Mackie）手上，最佳反派則由在《WandaVision》中飾演Agatha Harkness的美國女星Kathryn Hahn所奪得，而最佳接吻獎由《外灘探秘》（Outer Banks）的Chase Stokes與Madelyn Cline共同獲得。

Chase Stokes與Madelyn Cline共同獲得2021年MTV影視大獎最佳接吻獎。（《外灘探秘》劇照）

至於最佳打鬥及最佳搭檔均由Marvel Studios所獲得，前者由《WandaVision》中，紅女巫大戰Agatha Harkness所奪得；而後者則落入飛隼與寒冬戰士兩人手上。最後，「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）勇奪MTV世代獎。