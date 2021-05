MTV影視大獎│《WandaVision》4獎成大贏家　「黑豹」再奪演員獎

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-05-17 14:30

MTV影視大獎(MTV Movie & TV Awards)去年因新冠肺炎疫情影響而取消,今年可以復辦,最終失落上月奧斯卡最佳影帝寶座的已故美國男星查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)憑《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)奪得最佳電影演員獎,而「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)則憑《WandaVision》成為最佳電視劇演員。

2021年MTV影視大獎最佳電影由《愛的過去進行式:我情永固》奪得。(《愛的過去進行式:我情永固》劇照)

2021年MTV影視大獎在美國時間5月16日及17日一連兩天公布所有得獎名單,最佳電影由美國導演Michael Fimognari執導的《愛的過去進行式:我情永固》(To All the Boys: Always and Forever)奪得;而最佳電視劇方面,則由Marvel Studios的首部自家製迷你劇《WandaVision》所奪得。至於最佳電影歌曲,則落入Netflix電影《Julie and the Phantoms》手上。

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜則憑《WandaVision》成為最佳電視劇演員。(《WandaVision》劇照)

至於演員獎項方面,在上月失落奧斯卡最佳影帝寶座的已故美國男星「黑豹」查特域克保斯曼,擊敗《黑豹》男星Daniel Kaluuya,憑《藍調天后》勇奪最佳電影演員獎;而「紅女巫」伊莉莎伯奧遜則憑《WandaVision》成為最佳電視劇演員。

已故美國男星「黑豹」查特域克保斯曼憑《藍調天后》勇奪最佳電影演員獎。(《藍調天后》劇照)

除此之外,美國黑人女星Leslie Jones憑《美國之旅2》(Coming 2 America)獲得最佳喜劇演出獎。而最佳驚慄片演員則由Netflix電影《陰宅怪事》女星Victoria Pedretti奪得。至於最佳突破演出方面,英國男星Regé-Jean Page憑Netflix劇集《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)所奪得。

飾演Agatha Harkness的美國女星Kathryn Hahn成為最佳反派。(《WandaVision》劇照)

另外,由於MTV影視大獎有別於其他頒獎禮,所以獎項還包括最佳英雄、最佳反派、最佳接吻、最佳打鬥及最佳搭檔等。最佳英雄落入新任「美國隊長」安東尼麥基(Anthony Mackie)手上,最佳反派則由在《WandaVision》中飾演Agatha Harkness的美國女星Kathryn Hahn所奪得,而最佳接吻獎由《外灘探秘》(Outer Banks)的Chase Stokes與Madelyn Cline共同獲得。

Chase Stokes與Madelyn Cline共同獲得2021年MTV影視大獎最佳接吻獎。(《外灘探秘》劇照)

至於最佳打鬥及最佳搭檔均由Marvel Studios所獲得,前者由《WandaVision》中,紅女巫大戰Agatha Harkness所奪得;而後者則落入飛隼與寒冬戰士兩人手上。最後,「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)勇奪MTV世代獎。