《從前，有個荷里活》李小龍爭議再起　李香凝發文反擊：好X厭倦

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-04 18:15

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）在2019年上映時，戲中李小龍的情節引起極大爭議，當時李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）對此非常不滿，認為電影醜化其父親。沒想到，導演近日舊事重提，李香凝當然繼續反擊。

昆頓塔倫天奴早前在Podcast《The Joe Rogan Experience》時的言論再次惹來李香凝反駁。（《The Joe Rogan Experience》影片擷圖）

由昆頓塔倫天奴執導的《從前，有個荷里活》，戲中李小龍一幕備受爭議。沒想到在2年後，導演與李香凝再次隔空對罵。（Getty Images）

早前美國著名導演昆頓塔倫天奴宣傳他的《從前，有個荷里活》小說版，在出席Podcast《The Joe Rogan Experience》時，指出電影對李小龍的描寫是準確無誤，坦言他是根據研究所得的結果去塑造這位傳奇的武打巨星。導演昆頓塔倫天奴在節目上的言論一出，再次讓李小龍的女兒李香凝開聲反擊。

李香凝（右）在《The Hollywood Reporter》的客席專欄繼續反擊昆頓塔倫天奴。（影片擷圖）

李香凝在《The Hollywood Reporter》的客席專欄回應昆頓塔倫天奴的言論，指出她自己沒有辦法忍受導演在戲中對她父親的描繪，直言是「不準確及不需要」的描寫。她寫道：「為什麼他昆頓說得好像認識李小龍，而且討厭他？奇怪地他應該從來沒見過李小龍，對吧？更不用說塔倫天奴開心地在《標殺令》中為「新娘」穿上我父親的黃色連身服，而且「瘋狂88」成員穿戴有加藤風格的面具及服裝，一般都認為是這是獻給李小龍的情書。然而很有趣，從我當時的觀察，塔倫天奴刻意避開說出李小龍的名字。」

劉家輝在戲中飾演「瘋狂88」幫派頭目，他們穿戴有加藤風格的面具及服裝被指是獻給李小龍的情書。（《標殺令》劇照）

「新娘」的黃色連身服造型是參考了李小龍。（《標殺令》劇照）

之後李香凝感激塔倫天奴在節目中承認他對李小龍的看法，因此她也有機會表達對李小龍的看法：「我很感激我有這機會表達此看法『我真的好X厭倦荷里活的白人試圖告訴我李小龍是誰』。我已經厭倦了從荷里活的白人聽到他（李小龍）是一位傲慢自大的混蛋。因為他們根本不知道而且不能理解，一個中國人在1960及1970年代的荷里活片場工作，發表其個人意見是多困難。」

最後，李香凝最心痛的是荷里活經常將李小龍的自信及熱情誤解為狂妄自大，從而忽視李小龍對武術所產生的巨大影響。

李小龍女兒再度炮轟昆頓塔倫天奴，坦言後者的言論是「不準確及不需要」。（《龍爭虎鬥》劇照）