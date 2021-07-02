回應《從前，有個荷里活》爭議　昆頓塔倫天奴稱李小龍「不專業」

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-02 11:00

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）在2019年上映，其中有一幕關於李小龍的場口備受爭議，當時這幕還引起了李小龍女兒李香凝（Shannon Lee）的不滿，指電影醜化其父親。沒想到導演近日又再開腔談論這爭議，而且用語還非常嚴厲。

由昆頓塔倫天奴執導的《從前，有個荷里活》，戲中描述李小龍一幕備受爭議。（《從前，有個荷里活》劇照）

當時《從前，有個荷里活》有一幕講述由Mike Moh飾演的李小龍，與畢彼特飾演的替身演員Cliff Booth對打，最終後者完勝前者。李香凝在看完電影後，炮轟電影失實：「李小龍在生前常常遇到挑釁，但他總會避免這種不必要的衝突。」她形容這是「不負責任的行為」及「這是白人荷里活在他生前對待他的方式」，並對電影醜化其亡父的形象感到非常難過及不滿。

塔倫天奴近日再度回應這爭議場景。（《從前，有個荷里活》劇照）

然而近日塔倫天奴出席最新一集Podcast《The Joe Rogan Experience》時，再次回答戲中李小龍爭議的一幕。其實當初昆頓塔倫天奴不太想點答有關問題，皆因他認為這會讓訪問失焦，但他最終還是回答問題。他理解李香凝對此描寫不滿，但他卻沒有時間理會其他人的批評。

昆頓塔倫天奴稱從武術家Gene LeBell知悉李小龍非常「好勇鬥狠」。（《The Joe Rogan Experience》影片擷圖）

塔倫天奴稱：「我能理解他的女兒對此很介意，李小龍是她該死的父親，這個我明白。但至於其他人，含X啦。」他還提到：「如果你有仔細看電影，你就會看到Cliff Booth騙了李小龍，他才有機會擊敗李小龍。

塔倫天奴再度回應《從前，有個荷里活》李小龍爭議一幕，他稱理解李小龍女兒李香凝對此不滿。（Getty Images）

及後塔倫天奴再指出，其實當時李小龍拍攝《青蜂俠》（The Green Hornet）時，很多特技演員都不喜歡他：「李小龍不尊重美國特技演員，他總是用腳踢他們。當你真打特技演員時，這稱作tagging，你時常用拳頭及腳真打他們，這讓他們不願意與李小龍合作。他對美國特技演員不尊重。他總是說『你們身手不夠好，十足女人一樣，我想讓它看起來較真實。』然而他們不喜歡這樣，這是不專業。」

未知李小龍女兒會否再度炮轟昆頓塔倫天奴呢？（《龍爭虎鬥》劇照）