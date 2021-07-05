天煞地球反擊戰25年│片商嫌韋史密夫難當主角　黑人演員影響票房

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-05 22:00

由韋史密夫（Will Smith）主演的《天煞-地球反擊戰》（Independence Day）在1996年7月上映，電影力壓湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》（Mission: Impossible）成為當年最賣座電影。然而有誰會想到，當時電影發行商二十世紀影業（20th Century Studios）認為用黑人做主角會重挫海外票房，最終幸好導演Roland Emmerich與發行商據理力爭，才成就今天的經典。

由韋史密夫主演的《天煞-地球反擊戰》，全球票房超過8.17億美元，成為1996年最賣座電影。（《天煞-地球反擊戰》劇照）

《天煞-地球反擊戰》早前剛踏入上映25周年，導演Roland Emmerich及監製Dean Devlin早前接受外媒《The Hollywood Reporter》訪問，重提當年的製作過程。在最新的訪問中，兩人提到當年二十世紀影業拒用美國黑人演員韋史密夫擔任男主角美國海軍陸戰隊F/A-18飛行員Steven Hiller。監製Dean Devlin更坦言一切的決定都是因為演員的膚色：「有人告訴我『如果你選一個黑人做主角，海外票房必定受挫』。」

導演Roland Emmerich堅持要用韋史密夫及Jeff Goldblum這個組合。（《天煞-地球反擊戰》劇照）

另外，導演Roland Emmerich也透露當初二十世紀影業提供了一個人選擔任男主角：「Ethan Hawke在我們的名單上，當時我們覺得他太年輕。我們很清潔地要用韋史密夫及Jeff Goldblum這個組合。然而二十世紀影業說『不，我們不喜歡韋史密夫。他沒有經驗，不能立足國際（市場）』，我們即將開拍，但演員人選還未確定。」

二十世紀影業當初堅拒用韋史密夫擔任男主角。（《天煞-地球反擊戰》劇照）

導演Roland Emmerich眼見開拍在即，但仍未能鎖定他們屬意的人選，於是他放慢腳步，最終輪到片商擔心：「我放慢腳步，之後他們每天都打電話，而我則說給我這兩個演員，否則我放棄執導。我不認為（轉工作室）是有可能，但確實是一個巨大的威脅。」