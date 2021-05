【盜墓者羅拉20周年】盤點角色5大趣聞　安祖蓮娜祖莉當初曾拒演

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-05-18 08:00

《盜墓者羅拉》(Lara Croft: Tomb Raider)是安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)其中一部最為人熟悉的電影之一,相信當年的觀眾都被她敏捷的身手及完美的身材所吸引。不經不覺,原來《盜墓者羅拉》已經踏入20周年,趁此機會,重溫5個關於此角色的趣聞。

「羅拉」這角色絕對是為安祖蓮娜祖莉度身訂造。(IMDb 圖片)

安祖蓮娜祖莉日前接受外國傳媒《Collider》訪問,除了談到她的新作《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)外,還提到她的經典作品《盜墓者羅拉》。沒想到,原來當年安祖蓮娜祖莉差點與「羅拉」擦身而過。

安祖蓮娜祖莉最近為新戲宣傳。(《滅我者》劇照)

據安祖蓮娜祖莉表示,原來她當初認為她自己不適合做「羅拉」,但最後卻改變了想法,最終成就了這個經典角色。她稱:「我真的認為那個角色(羅拉)不適合我,我起初不願意接受的,但他們跟我說我可以環遊世界,並與英國軍隊一同受訓,所以我用了3個月時間來了解自己可以做甚麼。」於是安祖蓮娜祖莉便接受了這角色。

安祖蓮娜祖莉談到她當初不願意接受「羅拉」這角色。(《盜墓者羅拉》劇照)

安祖蓮娜祖莉如今回想這段往事,她都會堅持當初的選擇。她續稱:「我會鼓勵所有人都這樣做,盡可能參加愈多愈好,給自己數個月的時間,將自己推向極限,從而了解自己可以做到甚麼。你就會發現有很多你未知、瘋狂及奇怪的事你是有能力做到的,所以我很喜歡這樣。」而最終也證明,安祖蓮娜祖莉當年的決定是非常正確。

安祖蓮娜祖莉與「羅拉」這角色的關係如今密不可分。(《盜墓者羅拉》劇照)

除此之外,原來當初遊戲的設定也間接地成就了《盜墓者羅拉》,更把這系列作品推向經典。點擊下圖即睇其他4個關於此角色的趣聞!!!