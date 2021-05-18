【盜墓者羅拉20周年】盤點角色5大趣聞　安祖蓮娜祖莉當初曾拒演

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-18 08:00

《盜墓者羅拉》（Lara Croft: Tomb Raider）是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）其中一部最為人熟悉的電影之一，相信當年的觀眾都被她敏捷的身手及完美的身材所吸引。不經不覺，原來《盜墓者羅拉》已經踏入20周年，趁此機會，重溫5個關於此角色的趣聞。

「羅拉」這角色絕對是為安祖蓮娜祖莉度身訂造。（IMDb 圖片）

安祖蓮娜祖莉日前接受外國傳媒《Collider》訪問，除了談到她的新作《滅我者》（Those Who Wish Me Dead）外，還提到她的經典作品《盜墓者羅拉》。沒想到，原來當年安祖蓮娜祖莉差點與「羅拉」擦身而過。

安祖蓮娜祖莉最近為新戲宣傳。（《滅我者》劇照）

據安祖蓮娜祖莉表示，原來她當初認為她自己不適合做「羅拉」，但最後卻改變了想法，最終成就了這個經典角色。她稱：「我真的認為那個角色（羅拉）不適合我，我起初不願意接受的，但他們跟我說我可以環遊世界，並與英國軍隊一同受訓，所以我用了3個月時間來了解自己可以做甚麼。」於是安祖蓮娜祖莉便接受了這角色。

安祖蓮娜祖莉談到她當初不願意接受「羅拉」這角色。（《盜墓者羅拉》劇照）

安祖蓮娜祖莉如今回想這段往事，她都會堅持當初的選擇。她續稱：「我會鼓勵所有人都這樣做，盡可能參加愈多愈好，給自己數個月的時間，將自己推向極限，從而了解自己可以做到甚麼。你就會發現有很多你未知、瘋狂及奇怪的事你是有能力做到的，所以我很喜歡這樣。」而最終也證明，安祖蓮娜祖莉當年的決定是非常正確。

安祖蓮娜祖莉與「羅拉」這角色的關係如今密不可分。（《盜墓者羅拉》劇照）

除此之外，原來當初遊戲的設定也間接地成就了《盜墓者羅拉》，更把這系列作品推向經典。點擊下圖即睇其他4個關於此角色的趣聞！！！