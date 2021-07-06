首套賣座超級英雄片《超人》導演離世　終年91歲死因未明

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-06 12:59

據外媒報導，荷里活著名導演兼製片人Richard Donner於今早（6/7）離世，終年91歲，死因尚未曝光。

荷里活著名導演兼製片人Richard Donner曾執導1978年的《超人》。（電影劇照）

據知Richard Donner的妻子Lauren Schuler Donner透露了他的死訊，對於他的離世，一眾名人史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、米路吉遜（Mel Gibson）、《恐懼鬥室》的Daniel Glover、Edgar Wright、《盧根》的James Mangold、曉治積曼（Hugh Jackman）等人紛紛表達悼念。

華納兄弟都有在Twitter悼念Richard Donner，寫下「感謝你令我們相信一個男人懂得飛翔。」（網上擷圖）

Richard Donner曾執導Christopher Reeve版本的《超人》系列，而《超人》一片更因是首套大為賣座的超級英雄片，從而令該類型電影成為主流電影類別之一，他更有執導《轟天炮》系列、《七寶奇謀》、《刺客戰場》、《超級王牌》、《連鎖陰謀》、《迷失凶間》等作品，而他生前最後一部執導電影為2006年的動作片《勇闖16街區》。

點擊睇更多：