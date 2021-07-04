《Loki》女洛基產後即開工演出　造型師設計「母乳」戰衣好有愛

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-04 11:00

Marvel影集《LOKI》由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、奧雲韋遜（Owen Wilson）、Sophia Di Martino等人主演，只有6集的《LOKI》現時已播出4集，第二季正在開發的階段。

洛基在劇中以Sokovia的語言唱歌，Sokovia是紅女巫家鄉的語言。（劇照）

劇集中由Sophia Di Martino飾演女洛基的Sylvie已經現身，她目的在於破壞「神聖時間線」，要保命更要跟TVA（時間變異管理局）對抗，希望跟洛基聯手。

女洛基Sylvie由Sophia Di Martino飾演。（《洛基》劇照）

日前Sophia Di Martino在IG上分享個人照，表明感謝《LOKI》的服裝設計師Christine Wada非常貼心，為了她將戲服改良，更設計了隱藏拉鍊，為的只是讓她在拍攝空檔能夠餵哺母乳。

Sophia Di Martino公開服裝設計師為她特別設計的餵哺母乳裝。（Sophia Di Martino IG）

事實上，Sophia Di Martino曾在訪問中透露《LOKI》是她人生中經歷過的最短的選角過程，只是做了拍了一條試鏡短片，因為當時湯赫度斯頓在紐約，而我在倫敦，因為我懷孕的關係未能遠行。而當收到入組通知時，Sophia Di Martino已經懷胎九個月，她都有問清楚Marvel方面是否落實這個決定，到後來在片場中，受到大家細心的照顧。

Sophia Di Martino更大讚湯赫度斯頓是位暖男，他不時都會清理好地上的雜物，以防Sophia Di Martino絆倒，又會在食飯時陪她聊天、傾談演繹洛基的方法。

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