哈里王子梅根搬去荷里活影星區為拍戲　「復出價」比黑寡婦高3倍

英國皇室前成員哈里王子(Prince Harry)以及其妻子梅根(Meghan Markle)自退出皇室後,一舉一動都被外界注目,兩人早前搬到美國洛杉磯定居,近日哈里王子一家更在加州聖巴巴拉縣的蒙特西托置業,入住美國有錢人地區,擁有18,000呎的豪宅,全因地點就近荷里活之餘,更可跟影星做鄰居。

哈里王子和梅根最近大手買入加州聖巴巴拉縣的蒙特西托豪宅。(Getty Images)

自哈里王子和梅根退去皇室成員名銜後,一直以來都有消息盛傳梅根將會復出拍戲,事關梅根曾拍過美劇《金裝律師》(Suits),更有套2011年內有18禁情節的舊作《The Boys and Girls Guide to Getting Down》,戲中講述一班後生男女在洛杉磯開party狂歡,而梅根在戲中更是位性格放蕩不羈且有吸毒嗜好、性生活豐富的「Party Girl」。

梅根在美劇《金裝律師》中有很多性感的演出,更有試過全裸拍床戲。(劇照)

除了有電影商想大手筆購入梅根的舊作外,外媒都有提及梅根曾希望爭取演出超級女英雄角色,要求經理人Nick Collins為自己安排,要求低到就算冇樣出都照殺。另外都有消息講到梅根早已跟迪士尼簽了配音合約,就算未能現身大銀幕,幕後配音都會做,只求為復出踏出第一步。

有電影老闆表示如果梅根想復出,首部電影片酬至少會有5,000萬美金(約3億8900萬港元)。(Getty Images)

「復出價」高近4億港元

不單止梅根想復出,有荷里活導演Paul Feig透露不少行內人都樂見其成:「其實有不少電影大亨都爭住想找梅根拍戲」,同樣有電影老闆表示如果已貴為薩塞克斯公爵夫人的梅根認真復出,她復出的首部電影片酬至少會有5,000萬美金(約3億8900萬港元)。有英國藝人經理人就指出:「就算梅根演咩角色都會有人睇,片酬只是基於票房,而非要有好的演技。」要是片酬如上,足夠哈里王子和梅根買下3棟目前居住的豪宅仲有錢剩!

施嘉莉祖安遜收1,500萬美金(約1億1670萬港元)的片酬演出《 黑寡婦 》(Black Widow),價錢更是她紅起後調整的價格,足足少過梅根3倍有多。(電影劇照)

不過最主要的是自《鐵甲奇俠2》才正式加入Marvel MCU的一姐施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)近年終於獲得跟其他同片男星相近的片酬。據知她出演《 黑寡婦 》(Black Widow) 的片酬為1,500萬美金(約1億1670萬港元),換句話說梅根首部復出的電影片酬將會高出她3倍有多!

