【Loki】洛基變異因子極搶鏡　第五集再增添另一超級英雄時間犯

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-09 13:00

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、奧雲威爾遜（Owen Wilson）及Sophia Di Martino主演的《洛基》（Loki）昨日（7月7日）播出第五集，而由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow）同日在香港上映，Marvel熱潮再度歸來。而《洛基》第五集「未知之旅」（Journey Into Mystery）再一次讓粉絲震驚。

上一集出現四名洛基的變異因子已經讓影迷非常震驚。（《洛基》劇照）

新一集「未知之旅」承接上一集洛基在未知地方甦醒後，當時他見到分別為經典洛基（Classic Loki）、少年洛基（Kid Loki）、自誇洛基（Boastful Loki）及鱷魚洛基（Reptile Loki）的四名變異因子出現在自己眼前，而今集所有洛基將帶領觀眾認識這個新地方「虛無之地」（the Void）。點擊下圖重溫第四集10大彩蛋分析！！！

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之後洛基的四名變異因子帶着洛基躲避類似於風暴的怪物Alioth的攻擊，而另一方面，留在時間變異管理局的希依維則逼使洛斯蕾爾說出幕後主謀，但後者卻堅稱對此一無所知，還假意與希依維合作。然而途中洛斯蕾爾向希依維透露了一重要訊息，洛基可能未死，並在「虛無之地」。最終希依維得悉她的詭計，因此透過自我刪除出發到「虛無之地」。

希依維透過自我刪除出發到「虛無之地」。（《洛基》劇照）

鱷魚洛基今集非常搶鏡。（《洛基》劇照）

之後在前集被刪除的梅比斯救走了被Alioth追擊的希依維，而此時洛基跟四名變異因子回到地堡，前者試圖說服四人幫助自己回到時間變異管理局，但卻遭到冷落。此時準備離開的洛基遇上總統洛基（President Loki），後者也帶著變異因子軍隊來到地堡。原來是自誇洛基暗中聯合總統洛基企圖奪取此地的王位，雙方發生混戰，而鱷魚洛基咬掉總統洛基的手掌。

今集出現了更多洛基。（《洛基》劇照）

少年洛基、經典洛基及鱷魚洛基帶著洛基趁機逃離地堡，更成功說服他們共同對付Alioth。此時，希依維及梅比斯與他們相遇。希依維稱可以用迷心術控制Alioth，少年洛基、經典洛基及鱷魚洛基選擇留在此地，梅比斯通過時光門回到時間變異管理局，而洛基則選擇與希依維共同面對。

總統洛基出現了很短時間。（《洛基》劇照）

在這場戰役中，洛基試圖創造分歧點事件吸引但未獲成功，於是Alioth轉向吞噬希依維，此時經典洛基創造出聖域界的幻象而成功吸引Alioth。然而最可惜，兩人在經典洛基被吞噬後，才用迷心術成本控制Alioth，兩人隨即前往Alioth的幕後城堡。

經典洛基創造出聖域界的幻象。（《洛基》劇照）

希依維最後會否與洛基在一起呢？（《洛基》劇照）

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