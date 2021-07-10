黑寡婦｜Florence戀46歲男友被嘲父女戀　護愛：霸凌他等於霸凌我

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-10 08:30

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）以及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）現已上映中，當中接棒成為下任黑寡婦25歲的佛羅倫斯佩芝原來有位46歲男朋友！

佛羅倫斯佩芝接棒成為第二任黑寡婦。（電影劇照）

有睇過佛羅倫斯佩芝在《黑寡婦》演出的粉絲都會大讚她出色的表現，自然得來不做作，甚有麻甩系女子的風味，必定會成為MCU下位觸目新星。

佛羅倫斯佩芝為人甚有個性，除了夠膽向Marvel表明「要佢減肥就唔拍《黑寡婦》」外，就連愛情路上都一樣有自己的主見。

佛羅倫斯佩芝一向都愛搞怪。（otfagbenle IG）

2018年開始有來往

佛羅倫斯佩芝的男友Zach Braff今年46歲，身兼導演、編劇、製片人以及演員多職，據知他在2018年起開始關注佛羅倫斯佩芝；2019年3月兩人合作拍攝電影《The Secret Ingredients of Rocket Cola》；4月份就有發現到兩人在紐約街頭拖手漫步，後來都會被拍到兩人雙雙出席同一活動，即使身旁有一大班朋友，兩人似乎都毫不忌諱，甚至佛羅倫斯佩芝更有攬着Zach Braff。

Zach Braff在2019年上傳一張照片，而佛羅倫斯佩芝正在攬着他，而Zach Braff則寫下「People I love」。（Zach Braff IG）

2019年初正式交往

據知去年佛羅倫斯佩芝入圍奧斯卡最佳女配角後，佛羅倫斯佩芝十分開心手持一支香檳去找Zach Braff，兩人更在見面時當街熱吻，可見她的心情有多興奮。

不過這段戀情不被外界睇好，2020年4月佛羅倫斯佩芝為Zach Braff慶祝生日，但就在她分享照片後短短8分鐘內，留言幾乎都是批評兩人年齡相距很大，持續地受到抨擊令佛羅倫斯佩芝不得不關閉Instagram上的留言功能，她：「這是我首次關閉Instagram上的留言功能，以及隱藏留言。我從未想過，亦不會允許這種攻擊行為出現於我的頁面上。」

佛羅倫斯佩芝上傳男友照片時慘被網民攻擊。（Florence Pugh IG）

狠批惡言以對網民 自言自己有判斷能力

最終佛羅倫斯佩芝拍片講到，「我已經24歲，17歲開始工作、賺錢，18歲成年就繳稅，我強調我已經24歲，不需要你們來告訴我應該愛誰、不愛誰，我自己這輩子也絕不會告訴任何人他們該愛誰人，你們霸凌他等於霸凌我，而我不需要這樣的追蹤者，不同意我說法的話希望你們停止追蹤我。」

Florence Pugh拍攝影片，分享自己的感受。（florencepugh@Instagram截圖）

而她在後來的訪問都有提及「有時覺得很可笑，有些人認同我的工作能力而此買飛去睇我的作品，但卻無法相信我是個有思想的大人。我是成年人有足夠能力去判斷該和誰上床。作為一個24歲的人卻無法選擇自己想愛的人，真的很不幸，這也是我不選擇跟同齡人交往的原因，我試過了但就是不成功。」

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