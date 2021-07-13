麥迪文因一部戲錯失《阿凡達》演出機會　等於將2.8億美元倒落海

美國男星麥迪文（Matt Damon）電影《止水》（Stillwater）舉行首映，他在記者會上自爆，曾拒演科幻大片《阿凡達》（Avatar），讓他損失豐厚收入。



麥迪文笑說：「我曾獲邀拍攝一部叫《阿凡達》的『小電影』，導演占士金馬倫（James Cameron）答應要給我分紅10%票房。我應該會被列入史冊……你不會遇到推掉更多錢的演員了。」《阿凡達》當年全球票房達28億美元，如果麥迪文有接下並分紅就可以賺進約莫2.8億美元。

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麥迪文表示位接的原因是在拍《叛諜追擊》系列電影，只好把機會讓給Sam Worthington。有觀眾指出占士金馬倫正在籌拍《阿凡達》續集，麥迪文聽了說：「我的天啊，還有續集！」

同場加映：麥迪文｜盜海豪情20周年13位演員近況曝光 秦少波靠一部作品揚名立萬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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