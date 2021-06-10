盤點《恐懼鬥室》系列8大殺人裝置　恐怖爆眼斷手腳酷刑樣樣齊

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-10 13:09

由《恐懼鬥室》第二集至第四集導演Darren Lynn Bousman執導的《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》（Spiral: From the Book of Saw），此作品為《恐懼鬥室》系列的外傳電影，皆因飾演約翰克拉瑪（John Kramer），又稱拼圖殺人狂，的78歲的美國影星Tobin Bell首次沒有參演這系列電影。雖然導演轉換了新玩法，但血腥程度依舊不減，如今率先跟影迷重溫這系列堪稱「最恐怖」的殺人方式。

全新作品《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》由Darren Lynn Bousman（中）執導。（IMDb 圖片）

今集《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》由曾執導3集《恐懼鬥室》的導演Darren Lynn Bousman回歸執導，而電影找來多位荷里活著名影星參演，其中包括曾兩次擔任奧斯卡主持、《荒失失奇兵》（Madagascar）系列黑人男星基斯洛克（Chris Rock）、柏林影展最佳男演員銀熊獎銀熊獎得主森姆積遜（Samuel L. Jackson）及已故奧斯卡最佳導演Anthony Minghella的兒子Max Minghella等。

《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》是《恐懼鬥室》系列的外傳電影，由基斯洛克主演。（IMDb 圖片）

《恐懼鬥室》在2004年推出，由溫子仁自編自導。當時電影僅花了18天便完成拍攝，並在約120萬美元成本下，全球票房獲得超過1億美元收入。戲中血腥「遊戲」，相信對於大部份影迷來說，仍然非常難忘。趁外傳電影《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》上映之際，重溫8款「有趣」的的殺人裝置。注意！！！下圖含極度血腥畫面！！！

森姆積遜有份演出《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》。（IMDb 圖片）