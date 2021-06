盤點《恐懼鬥室》系列8大殺人裝置　恐怖爆眼斷手腳酷刑樣樣齊

由《恐懼鬥室》第二集至第四集導演Darren Lynn Bousman執導的《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw),此作品為《恐懼鬥室》系列的外傳電影,皆因飾演約翰克拉瑪(John Kramer),又稱拼圖殺人狂,的78歲的美國影星Tobin Bell首次沒有參演這系列電影。雖然導演轉換了新玩法,但血腥程度依舊不減,如今率先跟影迷重溫這系列堪稱「最恐怖」的殺人方式。