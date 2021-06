《詭屋驚凶實錄3》大反派天生擁恐怖外型　年輕時貌美當過模特兒

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-06-08 13:00

新片《詭屋驚凶實錄3 魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)近日上映,在北美本土及外地都收穫好成績,合共錄得5710萬美元票房(約4億4540萬港元)登上冠軍,並成功回本。

Eugenie Bondurant在《詭屋驚凶實錄3:魔旨》飾演反派,雖然冇特別恐怖的造型,但眼神與氣質令人不寒而慄。(劇照)

今集故事改編自真人真事,而最大反派是個原創角色,由女演員Eugenie Bondurant飾演,這位演員身高達6呎而且非常瘦削,不用特技化妝就自帶恐怖外型。現年60歲的她當演員前是個模特兒,曾經是美女一名,90年代初開始涉足影視界,參演過《搏撃會》(Fight Club)及《飢餓遊戲終極篇:自由幻夢2》(The Hunger Games: Mockingjay - Part 2)等電影。

對於天生就擁有演恐怖角色的外貌,Eugenie Bondurant受訪表示:「隨著年齡增長,你的臉會變得更有棱角,也許減掉了一些嬰兒肥,如果我曾經有嬰兒肥的話(笑)。」除了幕前演出,Eugenie Bondurant現時擁有個人工作室,開班教演戲。