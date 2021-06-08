《詭屋驚凶實錄3》大反派天生擁恐怖外型　年輕時貌美當過模特兒

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-08 13:00

新片《詭屋驚凶實錄3 魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）近日上映，在北美本土及外地都收穫好成績，合共錄得5710萬美元票房（約4億4540萬港元）登上冠軍，並成功回本。

Eugenie Bondurant在《詭屋驚凶實錄3：魔旨》飾演反派，雖然冇特別恐怖的造型，但眼神與氣質令人不寒而慄。（劇照）

今集故事改編自真人真事，而最大反派是個原創角色，由女演員Eugenie Bondurant飾演，這位演員身高達6呎而且非常瘦削，不用特技化妝就自帶恐怖外型。現年60歲的她當演員前是個模特兒，曾經是美女一名，90年代初開始涉足影視界，參演過《搏撃會》（Fight Club）及《飢餓遊戲終極篇：自由幻夢2》（The Hunger Games: Mockingjay - Part 2）等電影。

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對於天生就擁有演恐怖角色的外貌，Eugenie Bondurant受訪表示：「隨著年齡增長，你的臉會變得更有棱角，也許減掉了一些嬰兒肥，如果我曾經有嬰兒肥的話（笑）。」除了幕前演出，Eugenie Bondurant現時擁有個人工作室，開班教演戲。