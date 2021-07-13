《小魚仙》Halle Bailey大曬海邊照　拍攝歷時3年宣布電影終殺青

迪士尼真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）由Halle Bailey、Jonah Hauer-King、瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）以及Jessica Alexander等人主演，Halle Bailey今早（13/7）在個人IG上宣布《小魚仙》殺青，並分享了一張她在海邊的照片。



Halle Bailey宣布《小魚仙》殺青。（Halle Bailey IG）

Halle Bailey在個人IG寫下「18歲去試鏡，21歲終於在疫情下完成拍攝，我們終於做到了，非常感恩可能體驗到這部電影，同時感恩遇上Jonah Hauer-King這位既有才能又可愛的演員，他會成為我此生的好朋友，很期待大家可以快快睇戲，因為這包含了我們的愛、血、汗及淚。」

Halle Bailey最近都有在IG上大曬好身材。（Halle Bailey IG）

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《小魚仙》早前拍攝時傳出片場爆發新冠肺炎的消息，當中更有多達15名工作人員確診，同時驗出有人帶有傳染力極強的Delta變異病毒株，相信劇組都有加快讓電影完工，早早殺青都是好事。