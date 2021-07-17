女人街再見了｜張立基被指撞樣Anson Lo　「我年紀大點夠佢哋跳」

由吳卓羲、劉心悠主演，已故香港演員廖啟智（智叔）演出的《女人街，再見了》，昨晚（16/7）舉行首映，同戲更有甚少在香港露面的張立基，他更攜同太太Fiona一同出席。



張立基攜同太太Fiona一同出席。（陳順禎 攝）

及後張立基接受《香港01》訪問，問及有否留意網上有人講自己似MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），他即笑笑口回應：「係啊，我都覺得有少少似啦，之前佢哋《全民造星》時都有人講過下，最近就特別留意多咗，又有網民將我後生時個樣同佢擺埋一齊，都幾似㗎。（有冇特別留意Anson Lo？）我即刻留意佢，仲上YouTube睇佢跳舞，因為我好少留意現時樂壇，但有人講起佢跳舞都好叻，我自己又鍾意跳舞，所以就搵嚟睇下，佢的確跳得好好呀！」

張立基都有在個人FB上傳對比圖。（網上圖片）

張立基表示有得拍戲都會拍，但唱歌就會慢慢淡出。（陳順禎 攝）

年輕時都是唱跳歌手的張立基表示，跳唱最緊要夠後生，他：「我之前肥咗廿磅，而家瘦咗十磅，唔後生真係跳唔到，又要氣又要力，俾多啲機會新晉歌手，咁樂壇先會有進步。我自己都講過會慢慢淡出樂壇，因為年紀大又唔夠氣，點夠Anson佢哋跳啊！」