女人街再見了｜張立基被指撞樣Anson Lo　「我年紀大點夠佢哋跳」

由吳卓羲、劉心悠主演，已故香港演員廖啟智（智叔）演出的《女人街，再見了》，昨晚（16/7）舉行首映，同戲更有甚少在香港露面的張立基，他更攜同太太Fiona一同出席。
及後張立基接受《香港01》訪問，問及有否留意網上有人講自己似MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），他即笑笑口回應：「係啊，我都覺得有少少似啦，之前佢哋《全民造星》時都有人講過下，最近就特別留意多咗，又有網民將我後生時個樣同佢擺埋一齊，都幾似㗎。（有冇特別留意Anson Lo？）我即刻留意佢，仲上YouTube睇佢跳舞，因為我好少留意現時樂壇，但有人講起佢跳舞都好叻，我自己又鍾意跳舞，所以就搵嚟睇下，佢的確跳得好好呀！」
年輕時都是唱跳歌手的張立基表示，跳唱最緊要夠後生，他：「我之前肥咗廿磅，而家瘦咗十磅，唔後生真係跳唔到，又要氣又要力，俾多啲機會新晉歌手，咁樂壇先會有進步。我自己都講過會慢慢淡出樂壇，因為年紀大又唔夠氣，點夠Anson佢哋跳啊！」
《女人街再見了》劉心悠見證智叔演技感染 「一上鏡就有爆炸力」廖啟智遺作《女人街，再見了》上映 「衫佬」收留非法童譜父女情廖啟智遺作《女人街，再見了》 小販造型太神似被誤會生活潦倒廖啟智逝世｜古天樂安排智叔再演烏有博士 「沒想過是最後合作」拆彈專家2｜吳卓羲有幸當劉青雲副手 「已經集齊想合作的偶像」唐伯虎點秋香｜28年後華文重遇石榴姐再合作 黃一山曬苑瓊丹合照媽媽的神奇小子︱吳君如神還原當年蘇媽 本尊見到大讚︰照鏡一樣黃一山重提訪問萬梓良一講周星馳即爆 《他來自江湖》後患躁狂症