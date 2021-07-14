黃一山重提訪問萬梓良一講周星馳即爆　《他來自江湖》後患躁狂症

「細龜」黃一山不時都會在微博上傳短片，講述自己在圈中的所見所聞，今次更提及萬梓良和周星馳反臉內幕，他更以第一身重提自己當年因提及周星馳而被萬梓良大鬧。



據知當年萬梓良十分睇好周星馳。（影片擷圖）

黃一山先講到萬梓良又名「萬子」，曾跟「發哥」周潤發齊名，兩人分別是TVB和亞視的台柱，後來周潤發將事業重心轉移到電影上，於是TVB重金將萬梓良挖掘頂替了發哥的位置。

+ 1

當年萬梓良有意提攜周星馳，所以每次拍戲都特別向導演推薦周星馳：「留意下星仔，多給星仔一些機會。」從此周星馳多了很多機會，所以他也對萬梓良特別尊敬，但兩人鬧翻的轉捩點發生於1989年的TVB電視劇《他來自江湖》。

黃一山爆萬梓良跟周星馳拍完《他來自江湖》鬧不和。（影片擷圖）

《他來自江湖》中萬梓良是男主角，周星馳是男配角，但就因為星爺的演技太厲害，無厘頭的搞笑表演將萬梓良的演技都蓋過，外界提起《他來自江湖》都只會記得星爺，所以令萬梓良不太開心，及後更慢慢患上了躁狂症。

黃一山自爆訪問萬梓良被鬧爆。（影片擷圖）

黃一山更講到當年萬梓良患上躁狂症後，他在《娛樂新聞眼》中採訪對方時問：「對於星爺的表演、這種無厘頭的風格有甚麼評價？」但就因而令到萬梓良不高興，即時大罵他一頓，不過心知對方患有躁狂症，自己都難以控制，所以都會理解，最後講到：「希望萬子哥能夠忘記過去，重新振作，拍多些好戲給我們欣賞，萬子哥我們支持你。」