廖啟智遺作《女人街，再見了》上映　「衫佬」收留非法童譜父女情

香港已故男演員廖啟智（智叔），其中一部遺作《女人街，再見了》定檔在8月5日上映，同戲更有劉心悠、吳卓羲以及兩位小演員梁珈榕和馬雪澄，在香港最著名的「露天商場」及遊客景點旺角「女人街」為故事背景，講述小販「衫佬」及無證兒童的感人故事。



《女人街，再見了》定檔在8月5日上映。（電影海報）

由廖啟智飾演的「衫佬」，意外收留了非法居留兒童小東（梁珈榕 飾），他們情同父子，一起在女人街生活，相依為命。小東則因為沒有合法居留證件，所以每天只能夠留在女人街，從未踏足女人街以外的世界，更為了掩人耳目，小東每天都會穿好校服假裝上學。

這對父子的平靜生活，隨著小東日漸長大，憧憬著走出女人街去一探外面世界而起了波瀾，同時龍蛇混雜的女人街中，不法勾當正暗中發生，一宗鑽石盜竊及綁架案，將小東、子豪（吳卓羲 飾）及珮怡（劉心悠 飾）捲入漩渦之中。子豪跟珮怡從小相識，卻因為各自在女人街討生活而水火不容，然而危險當前，二人為了保護兩個無辜小孩而決定聯手與惡勢力對抗。

智叔跟吳卓羲、劉心悠合演《女人街，再見了》。（電影劇照）

電影講到小東（梁珈榕 飾）是個非法居留兒童，從小跟着衫佬（廖啟智 飾）流落在女人街相依為命，每天扮正常兒童返學，從未踏出過女人街。每日小東都會到衫佬的貨倉「尋寶」，再到他的秘密基地。一日小東如常去到貨倉，意外認識到肉參欣欣（馬雪澄 飾），在誤打誤撞之下拯救了她。

因為這些鑽石子豪（吳卓羲）與珮怡結「緣」。（影片擷圖）

與此同時，為了躲避警察的搜捕，黑幫大佬火屎哥插贓偷回來的鑽石到貨車司機珮怡（劉心悠 飾）的貨物之中，古惑仔子豪（吳卓羲 飾）為了追回鑽石而跟珮怡結緣。在一場賊贓與綁架案件之中，小東意外得到了一個完整的「家」的感覺，預告中更如獲至寶一樣：「呢個我老豆，呢個我老母，呢個我個妹。」不過四人加上智叔最終會有何發展仍要等到睇戲才知。

小東意外得到了一個完整的「家」。（影片擷圖）

點擊睇更多劇照：