唐伯虎之偷天換日｜棄賀歲檔改平台上映？　網民嫌預告冇廣東話版

去年9月導演葉念琛在個人IG宣布開拍經典電影《唐伯虎之偷天換日》，江南四大才子分別為孫耀威、李子雄、吳啟華以及李國麟，當中更由孫耀威飾演唐伯虎。原定為賀歲檔上映的《唐伯虎之偷天換日》，葉念琛昨日（19/7）突發在IG上公布電影預告，更講到電影將於7月26日愛奇藝獨家上線。



《唐伯虎之偷天換日》中江南四大才子分別由孫耀威、李子雄、吳啟華以及李國麟飾演。（葉念琛IG）

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早前葉念琛已講過：「今次係第一次拍古裝片，入面有好多武打戲，係一個好大嘅嘗試，套戲亦都係好瘋狂，瘋狂到極好笑！」在預告中的確看到孫耀威不少的武打戲，今次特別於唐伯虎的背景設定，講述他鮮為人知的救國救民英雄事跡，相信他會奮身拯救飾演皇上的黃一山，不過就因為預告是以普通話配音，有網民留言問：「無白話（廣東話）噶（㗎）？」未知會否要等到明年賀歲檔先聽到原音喇。

《唐伯虎之偷天換日》將於7月26日愛奇藝獨家上線。（電影海報）

麥玲玲都有份演出。（葉念琛IG）

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