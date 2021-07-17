女人街再見了｜吳卓羲知自己靚仔到上熱搜　笑言：而家懶冇乜護膚

由吳卓羲、劉心悠主演的《女人街，再見了》，昨晚（16/7）舉行首映，現年41歲的吳卓羲近日突發成為了微博熱搜話題，原來網民指出佢同初出道絲毫沒有改變，完全不會老。



吳卓羲近日靚仔到上微博熱搜。（陳順禎 攝）

問及吳卓羲知唔知道自己上了微博熱搜，他笑言：「今朝知，（唔經唔覺都41歲，有冇話點Keep？）係啊，我都眨下眼，嗱！記住你唔好話俾自己聽自己個年紀先，唔好話18（歲），心境keep住22（歲）都好，覺得keep住個人要開心同埋食嘢要均衡，我哋演員就冇辦法，要保持身型所以澱粉質會食少啲，加上做運動同有工作就開心啦。」

近睇吳卓羲皮膚都好好。（陳順禎 攝）

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