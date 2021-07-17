大叔的愛｜集氣開電影版　Edan預告︰Francesca同Stanley會濕吻？

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、Stanley（邱士縉）、黃德斌、簡慕華、陳子豐、練美娟以及Asha（徐㴓喬）等人主演的ViuTV電視劇《大叔的愛》昨晚（17/7）播出大結局後，眾人都表示不捨，更拉埋監製揚言叫觀眾要集氣開電影版！



Edan跟Anson Lo情愛一吻。（影片擷圖）

昨晚（17/7）播出大結局後一眾演員都有在Facebook上開Live大講感想，由於眾人都非常不捨等劇終，紛紛表示好想原班人馬開拍續集或電影版。

當中劇末Edan反攻Anson Lo獻吻令到不少網民都睇到心心眼，更有人指出自己狂loop該幕，好唔捨得睇完，而Edan就在Live中提及：「如果要拍電影版，開頭就要由個幕開始！」令到其他演員都即時歡呼。

簡慕華準備好電影版CONFIRMED的紙牌。（影片擷圖）

事實上《大叔的愛》電影版一事當然未落實，不過練美娟表示相當有信心：「講就係嫁喇！講就有嫁喇！」而Asha都指出Live很多留言都是提出要開拍電影版，及後Edan再提出：「聽聞電影版KK同Darren都會濕吻！」即時令黃德斌都呆一呆回應：「你問咗Darren太太未啊？」而Edan繼續發揮小宇宙：「我肯定如果有電影版Francesca同Stanley肯定會濕吻先囉！」大家都笑指這個問題不大，肯定有得睇！

Anson Lo表示拍電影版Francesca同Stanley一定走唔甩要錫錫。（影片擷圖）

監製Tommy後來加入Live首個問題即問：「點啊？集氣開電影版好冇啊？」眾人即時興奮大叫好，而Anson Lo：「咁突然嘅？喺到宣布啊？」Tommy回應：「唔係宣布，係叫你哋集氣啊！」不過娟姐就講到都會考起Tommy，因為要繼續拍都要考量大家的關係要如何再發展下去，簡慕華跟Asha更自備紙中講下「CONFIRMED」意指「鐵定」會開拍電影版！Stanley都有回應：「咩都出晒，電影版就冇嘢睇㗎喇！」所以觀眾想再睇多點的確要俾力集氣啊！

監製Tommy以及一眾演員都叫大家要集氣開拍電影版。（影片擷圖）