基斯咸士禾夫原來有份客串《Loki》！角色僅出現幾秒考粉絲觀察力

「洛基」（Loki）同名獨立劇集公開後話題不斷，討論熱度持續升溫，6月9日在Disney+上線後佳評如潮，首播集就創下平台最高播放量，劇集14日迎來季末完結，片尾藏彩蛋，迪士尼官方也宣布續訂第二季，讓Marvel迷嗨翻。



《Loki》14日播出第一季大結局，片尾直接宣布「《Loki》第二季將會回歸！」隨後迪士尼官方也釋出消息《洛基》確定續訂第二季，成為這系列劇集中首部推出續集的作品。

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《Loki》上架後口碑爆棚，刷新先前播畢的《WandaVision》及《Falcon and The Winter Soldier》兩部劇集的串流成績，劇集中出現的鱷魚洛基大爆紅，而在鱷魚洛基的宇宙中，拍檔的正是基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）客串的角色！

基斯咸士禾夫客串《洛基》角色僅出現幾秒！你能看穿是哪一個角色嗎？（點圖放大看找出基斯咸士禾夫客串的角色）

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導演Kate Herron透露青蛙雷神在劇集中的那聲慘叫，並非使用Marvel素材而是由「雷神」基斯咸士禾夫抽空親自配音，可惜的是，原先有製作一段青蛙雷神追打鱷魚洛基的片段，但最後被剪掉。

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