【Loki】第六集10大重要彩蛋分析　時間變異管理局掌舵人壓軸亮相

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、奧雲威爾遜（Owen Wilson）及Sophia Di Martino主演的《洛基》（Loki），昨日（7月15日）終於播出大結局「For All Time. Always.」（暫譯：所有時間，時時守護）。雖然最後一集一樣以文戲為主，但一樣讓粉絲看得非常緊張，特別是《誓血五人組》（Da 5 Bloods）美國黑人男星Jonathan Majors的演出。如今先跟粉絲回顧昨日的劇情，並分析編劇所埋下的彩蛋及伏線。



希依維和洛基走進時間盡頭的城堡，終於見到創造時間變異管理局的人。（《洛基》劇照）

《洛基》第六集「For All Time. Always.」承接上一集希依維和洛基走進時間盡頭的城堡，當時小分女突然現身，並向兩人轉達自己創造者「He Who Remains」（暫譯：僅存的他）的提議。當時小分女指出兩人可以一齊回到現存的神聖時間線，而「He Who Remains」還會滿足兩人的需求，其中他向洛基承諾會獲得權位，而希依維則會擁有開心及幸福的回憶。點擊下圖重溫第五集「未知之旅」的10大彩蛋分析！！！

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小分女在見法官洛斯蕾爾前，與希依維及洛基帶來「He Who Remains」的提議。（《洛基》劇照）

然而兩人拒絕這建議，就在小分女離開不久，兩人之後繼續走入城堡，終於與「He Who Remains」見面。沒想到，原來「He Who Remains」僅是一位人類。之後他向兩人解釋，他聲稱在結束由自己的多名變異因子引發的多元宇宙戰爭後，為了守護神聖的時間線，因此他創立了時間變異管理局。此事，時間線開始出現分支，「He Who Remains」向兩人提出兩個建議，第一是冒着再次引發多元宇宙戰爭的風險殺死他，或是接替他守護神聖時間線。

洛基嘗試阻止希依維殺死「He Who Remains」，但後者一心只想報仇。（《洛基》劇照）

同時間，法官洛斯蕾爾收到「He Who Remains」的消息，前去出發尋找「自由意志」（Free Will），而獵人B-15為了讓其他時間變異管理局的特警知道自己是變異因子，於是去到2018年，一間由洛斯蕾爾的變異因子擔任副校長的學校。之後鏡頭一轉回到時間盡頭的城堡，希依維執意要殺死「He Who Remains」，但洛基卻不認同。於是兩人展開戰鬥，在激烈戰鬥後，兩人情深一吻，但隨後希依維透過時間平板將洛基傳送至「時間變異管理局」，她之後就殺死「He Who Remains」。

「He Who Remains」後面的時間線出現分支。（《洛基》劇照）

然而在希依維殺死「He Who Remains」後，她被分裂的時間線嚇呆了，時間線上開始迅速形成無法刪除的多個分歧點事件，引發多元宇宙戰爭。此時被希依送至「時間變異管理局」的洛基，終於找到了梅比斯和獵人B-15，並告訴他們「He Who Remains」邪惡變異因子即將發動戰爭。然而梅比斯卻不認識洛基，並要求屬下查清洛基的身份。此時，洛基發現他去了另一間「時間變異管理局」。最後官方在片尾片段確認了《洛基》將有第二季。

原來「He Who Remains」為了阻止多元宇宙戰爭而創立了時間變異管理局。（《洛基》劇照）

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