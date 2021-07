【Loki】第六集10大重要彩蛋分析　時間變異管理局掌舵人壓軸亮相

由湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)、奧雲威爾遜(Owen Wilson)及Sophia Di Martino主演的《洛基》(Loki),昨日(7月15日)終於播出大結局「For All Time. Always.」(暫譯:所有時間,時時守護)。雖然最後一集一樣以文戲為主,但一樣讓粉絲看得非常緊張,特別是《誓血五人組》(Da 5 Bloods)美國黑人男星Jonathan Majors的演出。如今先跟粉絲回顧昨日的劇情,並分析編劇所埋下的彩蛋及伏線。



希依維和洛基走進時間盡頭的城堡,終於見到創造時間變異管理局的人。(《洛基》劇照)

《洛基》第六集「For All Time. Always.」承接上一集希依維和洛基走進時間盡頭的城堡,當時小分女突然現身,並向兩人轉達自己創造者「He Who Remains」(暫譯:僅存的他)的提議。當時小分女指出兩人可以一齊回到現存的神聖時間線,而「He Who Remains」還會滿足兩人的需求,其中他向洛基承諾會獲得權位,而希依維則會擁有開心及幸福的回憶。點擊下圖重溫第五集「未知之旅」的10大彩蛋分析!!!

小分女在見法官洛斯蕾爾前,與希依維及洛基帶來「He Who Remains」的提議。(《洛基》劇照)

然而兩人拒絕這建議,就在小分女離開不久,兩人之後繼續走入城堡,終於與「He Who Remains」見面。沒想到,原來「He Who Remains」僅是一位人類。之後他向兩人解釋,他聲稱在結束由自己的多名變異因子引發的多元宇宙戰爭後,為了守護神聖的時間線,因此他創立了時間變異管理局。此事,時間線開始出現分支,「He Who Remains」向兩人提出兩個建議,第一是冒着再次引發多元宇宙戰爭的風險殺死他,或是接替他守護神聖時間線。

洛基嘗試阻止希依維殺死「He Who Remains」,但後者一心只想報仇。(《洛基》劇照)

同時間,法官洛斯蕾爾收到「He Who Remains」的消息,前去出發尋找「自由意志」(Free Will),而獵人B-15為了讓其他時間變異管理局的特警知道自己是變異因子,於是去到2018年,一間由洛斯蕾爾的變異因子擔任副校長的學校。之後鏡頭一轉回到時間盡頭的城堡,希依維執意要殺死「He Who Remains」,但洛基卻不認同。於是兩人展開戰鬥,在激烈戰鬥後,兩人情深一吻,但隨後希依維透過時間平板將洛基傳送至「時間變異管理局」,她之後就殺死「He Who Remains」。

「He Who Remains」後面的時間線出現分支。(《洛基》劇照)

然而在希依維殺死「He Who Remains」後,她被分裂的時間線嚇呆了,時間線上開始迅速形成無法刪除的多個分歧點事件,引發多元宇宙戰爭。此時被希依送至「時間變異管理局」的洛基,終於找到了梅比斯和獵人B-15,並告訴他們「He Who Remains」邪惡變異因子即將發動戰爭。然而梅比斯卻不認識洛基,並要求屬下查清洛基的身份。此時,洛基發現他去了另一間「時間變異管理局」。最後官方在片尾片段確認了《洛基》將有第二季。

原來「He Who Remains」為了阻止多元宇宙戰爭而創立了時間變異管理局。(《洛基》劇照)

點擊下圖即睇第六集10大彩蛋分析!!!