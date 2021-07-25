康城短片《天下烏鴉》遭網民指內容偏頗　批導演唐藝步趙婷後塵

由唐藝執導的香港鮮浪潮短片《天下烏鴉》，早前勇奪第74屆康城影展短片金棕櫚獎，成為首部香港獲此殊榮的短片，當時導演唐藝也有現身領獎。然而中國網民對這部短片似乎並不買帳，豆瓣評分罕見不合格外，還有高達77%的差評。甚至有網民形容唐藝步趙婷後塵，直言「帶著西方世界對於中國的偏見」，根本不配金棕櫚獎。



為期12天的第74屆康城影展早前落幕，影展最高榮譽「金棕櫚獎」由37歲法國女導演Julia Ducournau憑《Titane》奪得；而由唐藝執導的香港鮮浪潮短片《天下烏鴉》勇奪短片金棕櫚獎。（網上圖片）

片長15分鐘的《天下烏鴉》是一部由唐藝執導的香港鮮浪潮短片，故事講述高中女生趙勝男某日被表姐邀請參加神秘聚會，聚會上除了她的表姐外，全都是渾身銅臭兼惡俗不堪的中年男人，言行舉止財大氣粗光怪陸離，然而在聚會上唯一與眾不同的是溫文內斂的眼鏡男王建國。後來二人決定離開沉悶的飯局，踏上一段意想不到的旅程，見證色欲橫流的喧鬧，從而看穿人性真貌。短片取景及故事背景皆為中國内地，語言為普通話。

《天下烏鴉》是一部由唐藝執導的香港鮮浪潮短片。（網上圖片）

據了解，《天下烏鴉》僅曾在今年6月13日的鮮浪潮國際短片節，以及7月16日的康城影展放映，未知內地網民有否看過該片，便在豆瓣網上給予罕見的不合格，更有大量的中國網民留言，在789評論當中，高達77%全部是差評，而1星的比率更高達42%，相反5星佔3.2%。

豆瓣評分不合格，更出現大量負評。（豆瓣擷圖）

有中國網民形容唐藝步趙婷後塵，罵她是「標準舔狗的創作姿態」，直言「你一個香港人在美國呆著，幹嘛不寫你熟悉的香港？非要寫一個矮化的男權的大陸？」，不少網民對唐藝用西方世界對於中國的偏見拍攝《天下烏鴉》表示不滿「一百年前西方有一副描繪中國的版畫，裡面的中國男人醜陋且猥瑣，中國女人淫蕩且廉價，社會充斥著迷信幻術。一百年後那副版畫所描繪的，這部片子都包含了，那是一種心底的偏見。」

《浪跡天地》讓中國女導演趙婷由「華人之光」變成「賣國女導演」。（Getty Images）

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然而也有給5星的網民表示「完全沒有想到因為意識形態的原因讓評分這麼低」及「對中國醜惡現象細緻入微的刻畫加以辛辣嘲諷！我們終於有了這樣的聲音，且能夠存活！感謝康城慧眼識珠，感謝杜琪峰！導演毫不留情地解開了某些人醜惡的畫皮，看看評論裡這些忙著打1星的人，你們害怕什麼？」等。目前未知《天下烏鴉》會否在中國，甚至在香港上映。