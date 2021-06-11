恐懼鬥室外傳︱麥士明格拉來頭超強勁　唔只係香港望族後人咁簡單

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-11 10:30

經典驚慄虐殺系列電影《恐懼鬥室》（Saw）自2004年推出至今，已經來到第9集，今集《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》（Spiral: From the Book of Saw）找來《荒失失奇兵》（Madagascar）系列黑人男星基斯洛克（Chris Rock）、柏林影展銀熊獎得主森姆積遜（Samuel L. Jackson）及英國男星麥士明格拉（Max Minghella）主演。相信大部份觀眾對於英國男星麥士明格拉略為陌生，但原來他跟香港有好大淵源。

基斯洛克在《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》飾演刑警錫奇。（《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》劇照）

《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》由《恐懼鬥室》第二集至第四集導演Darren Lynn Bousman執導，故事講述一名警員在火車隧道內慘遭分屍，案發地點更留下似曾相識的血紅漩渦作為犯罪訊息。由基斯洛克飾演的刑警錫奇奉命偵查，他與他的新手拍檔威廉（麥士明格拉 飾）發現兇手凶殘及精密的行兇手法跟已死的「鬥室殺人王」同出一轍，還漸漸發展成針對警員的連環殺人事件。

《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》由Darren Lynn Bousman（中）執導、基斯洛克及森姆積遜主演。（IMDb 圖片）

唔講你唔知，原來今集飾演新手警探威廉的麥士明格拉有超強家底，而且還與香港有好大淵源。麥士明格拉1985年在英國倫敦出生，其父親是已故奧斯卡金像獎得主Anthony Minghella，當年他憑《別問我是誰》（The English Patient）榮獲奧斯卡最佳導演寶座，最終這部電影一共奪得9個奧斯卡獎項。至於其母則是香港歐亞混血兒蔡敏儀，是蔡立志曾孫女之一。

麥士明格拉在《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》中飾演新手警探威廉。（IMDb 圖片）

蔡立志家族是戰前時期興起的香港歐亞混血兒家族，是香港望族之一。蔡立志於19世紀80年代跟隨叔父兼養父蔡紫薇由馬六甲來港經商致富。蔡立志與妻妾育有十名孩子，其中包括蔡寶善、蔡寶綿及蔡寶耀等。蔡立志的大兒子蔡寶善，他與妻子育有五名子女，其中一位名為蔡永善，而蔡永善的妻子就是前香港立法局首席華人非官守議員羅旭龢之女羅璇基，蔡敏儀就是蔡永善及羅璇基兩人的女兒。

森姆積遜在戲中飾演錫奇的父親，他曾是警察局局長。（《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》劇照）

麥士明格拉從小就在父親的片場長大，他稱這段時間是「最美好的回憶」，而且是「最沒有壓力」的日子。麥士明格拉先後畢業於英國著名私校University College School及美國著名學府哥倫比亞大學（Columbia University）。他在大學期間一直都從事電影工作，但他表示大部份同學都不知道他是一名演員。

麥士明格拉曾在社交平台幫助母親宣傳，據了解，蔡敏儀是一名舞蹈家兼演員。（Max Minghella Instagram 圖片）