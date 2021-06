恐懼鬥室外傳︱麥士明格拉來頭超強勁　唔只係香港望族後人咁簡單

經典驚慄虐殺系列電影《恐懼鬥室》(Saw)自2004年推出至今,已經來到第9集,今集《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw)找來《荒失失奇兵》(Madagascar)系列黑人男星基斯洛克(Chris Rock)、柏林影展銀熊獎得主森姆積遜(Samuel L. Jackson)及英國男星麥士明格拉(Max Minghella)主演。相信大部份觀眾對於英國男星麥士明格拉略為陌生,但原來他跟香港有好大淵源。