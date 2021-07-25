【詭老】《鬼眼》導演父女檔合作　一家超高顏值行紅地氈成焦點

由美籍印度裔導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的全新驚慄片《詭老》（Old）原定在今年2月底上映，可惜受到新冠肺炎疫情影響而延至7月23日美國上映，而香港則定於本月29日上映。近日有外媒特意訪問《詭老》的第二攝製組導演，原來她就是導演的21歲女兒Ishana Night Shyamalan。



《詭老》由M. Night Shyamalan執導，他曾執導《鬼眼》、《驚心動魄》、《思·裂》及《異能仨》等電影。（官方圖片）

現年21歲的Ishana Night Shyamalan剛從紐約大學畢業，而她在與父親禮切沙也馬蘭合作《詭老》前，曾為Apple TV+劇集《靈異女僕》（Servant）擔任編劇，而她的父親禮切沙也馬蘭則是這劇集的導演兼監製。今次兩父女再次合作電影《詭老》，而24歲的大家姐Saleka Shyamalan是一名R&B的唱作歌手，她為電影編寫了一首關於「Maddox」的主題曲《Remain》，由Thomasin McKenzie及Alexa Swinton主唱。

《詭老》由Gael García Bernal主演。（官方圖片）

Ishana Night Shyamalan在接受外媒《Variety》訪問時表示，與父親合作是一次「巧合」，還承認當初與他一起工作時還感到緊張。她稱：「這是隨機發生，當時我在為《靈異女僕》工作，他提早向我推銷《詭老》這工作。起初我想說拒絕，因為與他合作非常緊張，但後來因合作《靈異女僕》，而習慣了與他一起工作，這變成很自然的事。這對我們來說是一種讓人難以置信的精神體驗，我們在海灘上一起緊密合作長達12小時。」

+ 6

值得一提的是，《詭老》早前在美國舉行首映禮，禮切沙也馬蘭一家當然都有出席，他帶同心理學博士妻子Bhavna Shyamalan、三名女兒Saleka Shyamalan、Ishana Night Shyamalan及Shivani Shyamalan齊齊行紅地氈。