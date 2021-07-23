麥迪文為《長城》錯失影帝作　爆女兒極嫌棄︰冇任何Great的地方

中美合拍的歷史奇幻動作片《長城》（The Great Wall）由張藝謀執導；主演包括麥迪文（Matt Damon）、Pedro Pascal、William Dafoe、Numan Acar、劉德華、景甜、張涵予、彭于晏等人。



《長城》由中美合拍，主演包括麥迪文、劉德華、景甜等人。（電影劇照）

不過似乎麥迪文就因為拍攝《長城》而被多次被開玩笑，首次他在奧斯卡典禮上曾被Jimmy Kimmel嘲笑，因為他推掉《情繫海邊之城》（Manchester by the Sea）而去演《長城》，身為電影監製的他本來會親自演出Lee Chandler一角，最終改由加西艾佛力（Casey Affleck）主演，更憑該戲成為奧斯卡及金球獎雙料影帝。

加西艾佛力憑《情繫海邊之城》成為奧斯卡及金球獎雙料影帝。（電影劇照）

最近麥迪文加碼爆料指出自己女兒都曾嫌棄他主演的《長城》，他近日接受CBS Sunday Morning 訪問時表示，女兒不愛看荷里活巨星爸爸的電影，他：「我15歲的女兒拒看《驕陽似我》，即使我認為這是值得一看的電影，但她一點都不想看，她就似「我才不屑看！」（She just likes to give me shit!）一樣。有次她跟我說『爸爸還記得你演的《The Wall》嗎？』我說那是《The Great Wall》，她即時回應『爸，那部電影沒有任何Great的地方！』可見我在家中地位真的非常低。」相信麥迪文或多或少都會後悔自己跟《情繫海邊之城》以及奧斯卡、金球獎影帝擦身而過。

麥迪文爆料女兒嫌棄他主演的《長城》，更講到：「爸，那部電影沒有任何Great的地方！」（影片擷圖）

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