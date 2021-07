麥迪文為《長城》錯失影帝作　爆女兒極嫌棄︰冇任何Great的地方

中美合拍的歷史奇幻動作片《長城》(The Great Wall)由張藝謀執導;主演包括麥迪文(Matt Damon)、Pedro Pascal、William Dafoe、Numan Acar、劉德華、景甜、張涵予、彭于晏等人。



《長城》由中美合拍,主演包括麥迪文、劉德華、景甜等人。(電影劇照)

不過似乎麥迪文就因為拍攝《長城》而被多次被開玩笑,首次他在奧斯卡典禮上曾被Jimmy Kimmel嘲笑,因為他推掉《情繫海邊之城》(Manchester by the Sea)而去演《長城》,身為電影監製的他本來會親自演出Lee Chandler一角,最終改由加西艾佛力(Casey Affleck)主演,更憑該戲成為奧斯卡及金球獎雙料影帝。

加西艾佛力憑《情繫海邊之城》成為奧斯卡及金球獎雙料影帝。(電影劇照)

最近麥迪文加碼爆料指出自己女兒都曾嫌棄他主演的《長城》,他近日接受CBS Sunday Morning 訪問時表示,女兒不愛看荷里活巨星爸爸的電影,他:「我15歲的女兒拒看《驕陽似我》,即使我認為這是值得一看的電影,但她一點都不想看,她就似「我才不屑看!」(She just likes to give me shit!)一樣。有次她跟我說『爸爸還記得你演的《The Wall》嗎?』我說那是《The Great Wall》,她即時回應『爸,那部電影沒有任何Great的地方!』可見我在家中地位真的非常低。」相信麥迪文或多或少都會後悔自己跟《情繫海邊之城》以及奧斯卡、金球獎影帝擦身而過。

麥迪文爆料女兒嫌棄他主演的《長城》,更講到:「爸,那部電影沒有任何Great的地方!」(影片擷圖)

