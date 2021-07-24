義勇群英：蛇眼復仇戰｜亨利高汀地獄式特訓　辛苦到喊曾要求辭演

由《我的超豪男友》英國及馬來西亞混血型男亨利高汀（Henry Golding）、《爆血新婚夜》莎瑪拉韋榮、安德魯光司、安部春香、平岳大等人主演的《義勇群英：蛇眼復仇戰》（Snake Eyes: G.I. Joe Origins）現已上映中。



《義勇群英：蛇眼復仇戰》現已上映中。（電影劇照）

今次故事將會揭開由亨利高汀飾演的蛇眼的黑暗過去，蛇眼一直是極具個人特色的人氣角色，一身標誌性的全黑裝甲、擅長忍術格鬥令人印象深刻，更是位最有名的形象是沉默不語的忍者。在早前的一個版本中講述蛇眼在任務中出意外，導致聲線永久受損，不過今次監製羅倫素有特別決定，他：「我們的解決方法是創作他的前傳，回到他未失聲的時候，以此開啟無窮的創作空間。」

亨利高定拍《義勇群英：蛇眼復仇戰》辛苦到喊。（電影劇照）

兩個月地獄式特訓 亨利高定辛苦到喊

首先《義勇群英》系列一向都有有大量動作戲，當中亨利高汀也講到今次拍攝非常「瘋狂」，在長達6個月的拍攝中，首2個月需要接受密集式的訓練，如：日本劍道及全面的武術。雖然他本身有少量拳擊和泰拳經驗，但在劍術和特技動作完全是另一個世界。亨利高汀坦言在訓練頭幾天，辛苦到喊着要求經理人取消這份工作，他：「不過這是一趟奇妙的旅程，電影裡所有打鬥場面都超乎想像。」而飾演「紅髮女」的莎瑪拉韋榮同樣表示很艱苦但很好玩，她：「就好像學跳舞一樣，不過上完堂會周身瘀傷。」

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《義勇群英：蛇眼復仇戰》遠赴日本實景拍攝30天。（電影劇照）

30天日本實景拍攝 關西古色城寺變身忍者城堡

由於蛇眼出身自日本忍者家族「嵐影一族」，製作團隊力求逼真，特別遠赴日本實景拍攝，再結合溫哥華的室內佈景來打造出《義勇群英：蛇眼復仇戰》。戲中面「嵐影一族」的家族城堡，便是在日本兵庫縣的姬路城及圓教寺、京都祇王寺、大阪的岸和田城等地取景，為觀眾帶來充滿日本古色古香的建築味道。

監製羅倫素表示在日本的街道拍攝有許多限制。（電影劇照）

日本街道拍攝限制多多 難得封鎖大阪兩條商業街

監製羅倫素解釋，因為荷里活電影通常受制於資金、拍攝難度等因素，而無法在日本取景。導演表示：「在日本的街道拍攝有許多限制，卻沒有相關的准許證申請，如果想拍攝街頭的特技動作，的確無法在日本進行。」所以許多動作場面都要在溫哥華的搭景完成；不過在團隊努力之下，不少外景最終得以在日本實景拍攝。

男主角亨利高定大讚這是無價的製作經驗，又透露：「在大阪拍攝時，我們甚至封鎖了整整兩條商業街，以拍攝當地的餐廳和酒吧等華麗的畫面。」監製羅倫素亦有同感，所以向電影公司極力爭取日本實景拍攝，最終得到長達30日的攝製期，極為完滿地拍下大量精彩鏡頭。