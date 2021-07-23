《殺出個黃昏》謝賢圈中結怨爆粗怒罵　老友曾江都冇面畀大巴狠摑

由林家棟監製及編劇，謝賢（四哥）、馮寶寶、林雪、鍾雪瑩、顧定軒等人主演的港產片《殺出個黃昏》現已上映，謝賢在戲中為了幫一眾耆英了結生命，殺人如麻，現實中的他都有一、兩位仇家。



謝賢在戲中殺人無數。（《殺出個黃昏》劇照）

謝賢怒摑曾江

2015年TVB開拍節目《4個小生去旅行》，由謝賢、胡楓（修哥）、曾江、以及Joe Junior擔任主持，不過在拍攝時，曾江因痛風發作全程需要用拐杖助行，去到拍攝第4日更因騎越野車發生意外，導致流鼻血長達四小時需即時入院，及後都是坐在輪椅上完成拍攝，由四哥、修哥以及Joe Junior輪流推他。不過在TVB記者會上，四哥提及該事時一度發惡狂爆粗「X你老味」，更當眾怒摑曾江，而夾在兩人中間的修哥不幸中招，眼鏡都被打飛，但仍落力分隔兩人以免發生流血事件。

謝賢怒摑曾江。（VCG）

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雖然事後謝賢在內地節目《魯豫有約》親證當年襲擊事件為宣傳技倆，大爆當時眾人只是做戲，「怒摑」這幕戲都是四人一齊商量過，最後決定由四哥「出手」。不過四哥笑言打完這一巴攞盡風頭，事後卻一點都不過癮，個個鬧他，原先動手人其實是修哥，但就因對方說話唔太流利，最終由以自己頂上！不過當年曾江事後對外稱並沒有夾好做宣傳，他：「今次唔係囉！成件事我都幾驚訝。」

在發生「怒摑」事件後3年，胡楓、謝賢以及曾江三位當事人曾一起同枱食飯，相信已經冰釋前嫌。

曾江和Joe Junior上台，與修哥合體成「3個小生」，獨欠謝賢。（葉志明 攝）

搵梁家輝頂替謝賢

而早前修哥以89歲高齡在紅館開演唱會，因為謝賢婉拒只剩下「3個小生」，跟曾江和Joe Junior上台表演，因此修哥找來模仿四哥極神似的梁家輝，以一身四哥造型現身。4人在台上更重提謝賢怒摑曾江事件，梁家輝因為被曾江笑冇氣唱歌即反擊：「我最憎人challenge我！」修哥聞言即叫曾江行開，而梁家輝就望向身後的Joe Junior：「小心點，你都有戴眼鏡，小心飛咗去！這晚難得我們可以4個小生同台，自上次打完架都未見過。」令眾人紛紛大笑。

甄珍曾在節目講到跟謝賢離婚是遺憾。（影片擷圖）

謝賢因為「佢」離婚

另外，講起情史謝賢都有位大敵人，1974年他成功追求甄珍，甄珍不顧父母反對，跟四哥在香港註冊結婚，不過去到1976年12月甄珍跟他協議分居，最終在1977年6月跟四哥簽字離婚，結束這段維持了三年的婚姻。四哥曾在訪問中透露自己在簽字離婚後自己開車到山上大哭一場，甄珍及後看到報導也有講到自己在離婚後坐上飛機時難過痛哭，但就因為兩人年少氣盛，誰都不肯低下頭。

2015年5月21日，甄珍自爆跟劉家昌婚姻只維持了9年，在兒子劉子千1歲時已離婚，為了給兒子完整幸福快樂的家庭，2人才決定保密。（VCG）

甄珍最後還是跟劉家昌離婚

事實上有指當時劉家昌介入謝賢和甄珍的關係，在台灣、日本、美國等地極力追求甄珍，他更在1968年甄珍為《新娘與我》配音時，劉家昌突然將她叫到樓梯口，親了她臉一下就跑掉，及後兩人越走越近，最終在1978年6月，甄珍在雙親再一次反對之下跟劉家昌結婚，息影隨夫赴美國發展。但劉家昌在美國的事業發展不太順利，心情不好就常去賭場，一次更有陌生女子打給甄珍：「甄珍，你是豬，你比豬還笨！」她才發現刘家昌應該有外遇，直到1987年與劉家昌離婚。不過在2015年5月21日，甄珍自爆跟劉家昌婚姻只維持了9年，在兒子劉子千1歲時已離婚，為了給兒子完整幸福快樂的家庭，兩人才決定保密。