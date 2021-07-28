《捉鬼敢死隊：魅來世界》新預告出爐　原版捉鬼隊「客串」登場

由「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）、Carrie Coon及兩位童星Mckenna Grace和Finn Wolfhard主演的《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife），受新冠肺炎疫情影響下，最終延至今年11月上映，日前官方再度公開新預告，而導演Jason Reitman更與粉絲分析預告彩蛋。



《捉鬼敢死隊：魅來世界》由原版導演Ivan Reitman的兒子Jason Reitman執導。（《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇照）

《捉鬼敢死隊：魅來世界》是「捉鬼敢死隊系列」第四部電影，同時是1984年《捉鬼敢死隊》及1989年《捉鬼敢死隊2》的直接續集，可謂延續80年代經典的真正續集篇，而前兩集的導演Ivan Reitman將以監製的身份回歸參與。

電影新預告長近2分半鐘，新一集鬼怪失控橫行，不止有外表善良可愛的棉花糖鬼外，還有更多喪屍鬼、猛獸鬼及為食鬼等。而主角回到祖父古老大屋後，發現遺物「捉鬼機」，而預告最後還出現了原版《捉鬼敢死隊》的畫面。

捉鬼敢死隊由年青一代接任。（《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇照）

導演Jason Reitman之後接受外國傳媒《IGN》訪問時，還跟影迷分析了預告，其中一個是為何Egon Spengler博士會帶同子女回到俄克拉荷馬州的農場生活，而導演解釋是因為讓新一代發現舊版捉鬼敢死隊所留下的「遺物」，特別是捉鬼的陷阱及Ecto-1。

導演稱：「我們研究了所有原版道具，我們測量它們，我們用光學雷達測量它。我們真的想向原版電影致敬，並在需要時，嘗試透過我們最大的能力重新製作這些舊技術。」

導演還率先表示，《捉鬼敢死隊：魅來世界》有許多與1984年原版對應的彩蛋，其中一個是Egon Spengler博士農場頂部的天線，其設計類似Ecto-1的頂部：「在整部電影，你會發現很多對照1984年原版的影像。」