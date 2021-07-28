深宵閃避球｜力捧4位女新星　大讚鄭伊健無論幾夜都會陪佢哋拍戲

新戲《深宵閃避球》今日（28/7）舉行開鏡，由鄭伊健、周家怡、錢嘉樂、李靖筠（Gladys）、「Dee姐」陳海寧（Isabella）、雲浩影（Cloud）、黃淑蔓、鍾雪瑩等人演出，講述一班邊青少女在教練及社工的幫助下，靠着打閃避球將人生帶回正軌上。



李靖筠（Gladys）、「Dee姐」陳海寧（Isabella）、雲浩影（Cloud）、以及鍾雪瑩都是閃避球隊員。（葉志明 攝）

力捧四大新女生

四位戲中女演員，李靖筠、陳海寧、雲浩影以及鍾雪瑩一同接受《香港01》訪問，鍾雪瑩先講到其實在香港都有好多朋友玩過，但就較少人知道原來閃避球都有港隊，會派代表去外國參賽。其實一眾演員都表示事前完全唔認識閃避球，陳海寧：「開拍前練咗個多月，有港隊同埋專業隊伍幫我哋特訓，一星期練三、四日，一次兩至三個鐘，瘋狂練波時大家都瘦咗好多，不過早前開夜大家又成日食宵夜就肥返喇！」李靖筠都講到大家主要練習基本功、傳波、力度控制、腳法，現時都算頗有默契，雲浩影直言大家已經學到好專業。

及後鍾雪瑩更講到希望閃避球可以成為奧運項目，陳海寧：「我希望可以代表到香港出賽！」其餘三位聽後即時大笑。

四人表示練波打到手同腳都瘀。（葉志明 攝）

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雲浩影笑言無得獨享鄭伊健，令眾人震驚。（葉志明 攝）

Cloud首次拍電影

由於在訪問內外眾人都不停表達對鄭伊健的愛，問到平時跟這位教練如何，陳海寧搶答：「好close！好親密！我哋每日都會唱佢啲歌，跟住佢就會覺我好尷尬，我哋就會好開心！」4位更即場大聲演唱伊健的歌，狂讚他人好，又有魅力，直言就算拍攝幾早幾夜都好，一見到面便會很精神！

雲浩影都有講到由於很多都是群戲，可惜未能「獨享伊健」，但平時伊健的反應都好得意，戲中有幕甚似「網球王子」，他一出場大家都忍唔住會好心動，雖然唔係第一次見佢，但愈識得耐就愈有魅力，最開心是無論拍到幾夜，他都會陪着我們在一起、為我們加油，見到他都好醒神。

雲浩影講到首次拍戲都會緊張，好怕NG連累其他人，目前看起來Cloud的發展不錯，一直發展唱歌事業，又有譚仔雲南米線的廣告代言、現時更踩入影圈，奮力向多方位發展，以《全民造星3》參賽者計，她不乏演出機會，發展不俗。

Dee姐話阿Dee已經代替唔到自己。（葉志明 攝）

最後問到陳海寧會唔會好似ERROR成員阿Dee（何啟華），早前為他頂更一樣，自己因為拍戲忙搵返阿Dee頂更，她笑言：「講真，我而家已經身懷閃避球絕技，阿Dee已經代替唔到我，（鳳凰不死鳥都冇用喇？）佢要練返一個月先可以代替到我，同埋而家阿Dee肥咗好多，我睇佢IG咋，我好耐冇見過佢。」

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