殺出個黃昏．訪問｜鍾雪瑩為拍戲辭電台DJ　笑謝賢私下有反差萌

由林家棟監製及編劇，謝賢（四哥）、馮寶寶、林雪、鍾雪瑩、顧定軒（等人主演的港產片《殺出個黃昏》現正上映中，謝賢跟鍾雪瑩在戲中由陌生人發展成為情感頗深的「爺孫」關係，作為電影新人的鍾雪瑩較早前接受《香港01》訪問。



在《殺出個黃昏》中鍾雪瑩大部分的戲份都是跟四哥在一起。（電影劇照）

鍾雪瑩作為新人，一開始講到面對四哥、家棟、一眾前輩壓力都不算大壓力大，完因自己當時甚麼都唔識，最擔心的一件事是如何不會令到整件事因為自己而變得差，不過在過程中都會希望自己可以用一個輕鬆的心態去完成這件認真的事。

鍾雪瑩作為新人，但卻不會懼怕前輩們。（葉志明 攝）

試過俾人鬧得甘

較早前鍾雪瑩都有提及今次拍戲難處在於自己跟角色年齡有一段差距，她講到問題在於自己會記得10多歲讀中學時，跟朋友去那裡玩、會記得自己的經歷，但現時難以記起當時面對一件事的心態，這樣才是最難處理。

當問到如何解決時，她笑笑回應：「喺現場有大家都睇實個mon（熒幕），有大家提點會好好多，佢哋會話『喂！靚妹，唔係咁啵！』（有冇俾人鬧過？）緊係有啦，都係喺問問答答之間，借助大家嘅力去完成件事。」

鍾雪瑩是個性活活潑、可愛的女生。（葉志明 攝）

家棟個性嚴謹 開拍前有要求

鍾雪瑩在訪問過程中不時都會透露劇組好多人都好落力給予幫助，問到監製林家棟對她有甚麼要求時，她回應：「家棟係個對自己好嚴謹嘅人，佢對我嘅要求好虛幻，冇逼我一定要成為點樣嘅角色，反而好希望我諗清楚呢個角色嘅所有故事，想我理清佢整個人生。」她笑言自己思想跳躍，所以家棟最希望她可以控制自己較為嚴謹，直言非常感謝他。事實上家棟都有叫她寫一個屈紫瑩的故事出來，雖然冇太多時間以紫瑩身份寫日記，但都有為角色寫下一啲故事，都有俾家棟睇，但稱不上是交功課。

鍾雪瑩在《殺出個黃昏》整體戲份、角色都突出很多。（劇照）

自薦拍瞓覺戲流口水 全因自己一個習慣

拍戲時演員很多時間都會有提出意見，看看那種方法會演得或是拍出來的畫面較好看，鍾雪瑩在現場都不例外，夠膽表達，她笑言：「流口水係自己提出，以前未學識用鼻呼吸時係擘大口瞓，我當時問『可唔可以流口水啊？』跟住監製就話『得！流多啲！』本身係流自己口水，之後逼我灌水，其實真係（流咗）好多，嗰陣時係灌水，一開機就擘大個口，啲水就好似瀑布咁流出嚟。」

哪一場跟四哥對手戲較深刻？

鍾雪瑩未接觸四哥時都覺得他好有威嚴，不過後來大家相處較長時間就會發現他很友善，至於跟四哥較深刻的戲份主要都是在他的家中，因為那部分去到最後才拍，在屋中的拍攝令她的情緒更加投入，看似大家似乎都有了小小默契。當問到四哥私下一面如何時，她笑言：「佢得閒就會話想飲可樂、食燒賣，呢方面好得意、好似小朋友。」

最鍾意免費試鏡

鍾雪瑩自言演員一直都是她想行的路，所以近年來都一直去學習不同事物，辭職電台都是覺得要對自己鍾意的事負責任，不論是演員、DJ還是填詞人的身份。加上要是未能好好兼顧自己鍾意的事反而會令到自己唔開心，較早前休息都是為了令自己內心更強大、為自己添加更多修養，從而減低自我懷疑，希望可以思考多些、經歷多些，才來繼續挑戰演員一職。同時亦很高興早幾年有人相信自己，今年亦有數套作品跟觀眾見面。

鍾雪瑩笑言：「我從來冇停止過casting（試鏡），我好鍾意casting，因為呢個係免費嘅學習機會，我仲好鍾意主動問人有冇casting，嚟緊都會拍一套關於運動嘅電影，不過暫時未可以詳談。」她堅定講到會努力發展演員事業，亦會好好填詞，製作更多好歌俾大家。

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