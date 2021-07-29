冰島驚慄片《羊懼Lamb》全新預告出爐　康城首映後震撼國際

美國獨立娛樂公司A24過往曾推出多部引起話題的驚慄電影，其中包括由「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《皮下之慌》（Under the Skin）、Anya Taylor-Joy主演的《不巫之地》（The Witch）和哥連法路（Colin Farrell）及妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《聖鹿獵殺》（The Killing of a Sacred Deer）等。而由冰島新導演Valdimar Jóhannsson執導的《Lamb》（台譯：羊懼）將會是一部挑戰觀眾觀影體驗的作品，而日前公開的全新預告而率先讓許多影迷感到不舒服。



A24過往曾推出多部引起話題的驚慄電影，其中一部就是入圍角逐金獅獎的《皮下之慌》。（《皮下之慌》劇照）

由冰島新導演Valdimar Jóhannsson執導及創作劇本、冰島詩人兼小說家Sjón擔任編劇之，並由《龍紋身的女孩》瑞典女星Noomi Rapace主演的《Lamb》，入圍今屆康城影展「一種注目」單元，最終電影拿下該單元的原創獎。而當電影在康城影展首映後，外國傳媒坦言電影「不能劇透」，是一部原創性極高的電影。電影的靈感源自導演Valdimar Jóhannsson多年前看到的一張混種生物的照片，他之後以此為題材創作了一本漫畫，後來還與Sjón創作了《Lamb》。

《Lamb》由《龍紋身的女孩》瑞典女星Noomi Rapace（右）及冰島男星Hilmir Snær Guðnason主演。（《Lamb》劇照）

《Lamb》日前公開了全新預告，長約2分鐘的預告已經讓影迷喘不過氣來。電影講述一對冰島夫妻，他們與羊群生活在一個美麗但偏遠的農場。兩人某天在農場發現一個神秘的新生兒，於是他們決定把他當成自己的孩子撫養。這個決定起初為他們帶來很多歡樂，但到後來的發展卻超乎他們的想像，在最後甚至摧毀他們。目前未知道《Lamb》會否在香港上映。

瑞典女星Noomi Rapace因演出「千禧年三部曲」改編成的電影三部曲而成名。（《Lamb》劇照）