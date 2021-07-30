英國35歲地盤工人撞樣畢彼特　扮巨星現身活動收高額出場費

現年35歲的英國男子Nathan Meads最近再度爆紅，皆因他與荷里活一線明星畢彼特（Brad Pitt）長得一模一樣，更因此而惹上瘋狂女粉絲，讓他不得不刪除他在約會平台上的資料。



畢彼特憑《從前，有個荷里活》獲得奧斯卡最佳男配角獎。（《從前，有個荷里活》劇照）

現年35歲的英國男子Nathan Meads，是一名居住在牛津的建築工人，閒時他更會模仿荷里活明星畢彼特。據了解，這位兩位小孩的單親爸爸模仿畢彼特已經有3年時間，而他更曾獲前英格蘭國腳里奧費迪南（Rio Ferdinand）及前職業拳擊手Ricky Hatton等邀請出席大型聚會，認為厲害。

Nathan Meads向外國傳媒《Jam Press》表示，他其實早在20歲時已經遭人誤以為是畢彼特：「我在20歲時首次有人跟我說我長得像畢彼特，而這種情況大概持續了10年，但我總是一笑置之。」而由於Nathan Meads跟畢彼特撞樣，他經常收到女性的約會訊息。至於今次他爆紅的原因，就是因為惹上瘋狂女粉絲追求，讓他不得不刪除他在約會平台上的資料。

Nathan Meads曾獲前英格蘭國腳里奧費迪南邀請。（Nathan Meads Twitter 擷圖）

至於為何與畢彼特撞樣，他解釋從來沒有做過任何事情：「有些人會說我一定和他有親戚關係，或者我媽媽與他有染。」然而他續指出：「雖然有數百人話我似他，但我從來沒有做過任何事情，之後便成為一種常態，無論我去到任何地方，他們都會這樣說我。」Nathan Meads還表示，甚至會有人在沒有徵求他的情況下偷拍他。

據了解，Nathan Meads曾獲邀參加過倫敦時裝表演，更在一個特別場合上遇上前英格蘭國腳里奧費迪南的經理人，之後他就獲里奧費迪南的邀請到他的餐廳Rosso：「他把我列在特邀嘉賓名單上。」而他表示，當他進入餐廳時，Ryan James Thomas大叫：「這是他X的畢彼特，我會這樣叫。之後每個人都轉過來跟我合照。這是一個很有趣及美好的晚上，但實際上有點尷尬，因為我只是一個普通人。」

Nathan Meads笑稱他並不是尋找他的「安祖蓮娜」。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

據Nathan Meads表示，他曾獲邀參加真人實境節目《Love Island》、《Ex on the Beach》及《Big Brother》等，但他因為自覺不適合而婉拒邀請。至於Nathan Meads模仿畢彼特原來有人工收，據報道，他每次可獲250英鎊（約2,700港元）至500英鎊（約5,400港元）的收入。雖然Nathan Meads目前單身，但他笑指：「她們會添加我所有的社交媒體，並不斷向我發短訊，所以最後我只好刪除我約會的資料，並保持單身。」他最後表示，他的女兒才是他的首要任務：「我不是在找我的Angelina。」