畢彼特陳年高中舊照出土　竟同14歲女兒Shiloh一模一樣？

現年56歲的畢彼特（Brad Pitt）在2004年前因拍攝《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）而與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）傳出戀情，雖然當時兩人曾極力否認，但在時任妻子Jennifer Aniston申請離婚後一個月，有傳媒拍攝到畢彼特與安祖蓮娜祖莉及其養子Maddox同遊肯雅，而兩人的戀情最終到2016年正式落幕。雖然兩人的戀情告終，但他們一向都是傳媒爭相報導的對象，近日就有傳媒找到畢彼特的童年舊照，有趣地畢彼特當年的外貌跟其女兒Shiloh成個餅印一樣。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉在2016年正式申請離婚，而法院在2019年才完成審批有關申請。（Getty Images）

安祖蓮娜祖莉在2005年與畢彼特同遊肯雅後，兩人的關係火速升溫。畢彼特翌年1月獲法院批准成為Maddox及Zahara的養父，而當時由安祖蓮娜祖莉領養的兩名子女，其姓氏由Jolie改成Jolie-Pitt。安祖蓮娜祖莉在同年5月誕下二人的愛情結晶品，並為女兒取名Shiloh。之後兩人續領養多一名兒子，而安祖蓮娜祖莉在2008年更為畢彼特誕下龍鳳胎，而一家八口也成為媒體爭相採訪的對象。

有傳畢彼特及安祖蓮娜祖莉因演出《史密夫決戰史密妻》而擦出愛火花。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

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近日有外國傳媒翻出畢彼特就讀高中時的照片，年紀輕輕的畢彼特原來在成為演員前，是校內的運動明星。當時11歲的他除了是校內籃球校隊外，更入選美式足球校隊，部份相片更是畢彼特在球場上的英姿。除了從照片見到畢彼特是籃球隊及美式足隊外，有指他是高爾夫球、網球及游泳隊的成員。然而他考入密蘇里大學後，在未完成課程前已經成為荷里活的一份子。有指他距離完成其新聞學位課程只餘下兩個星期。

畢彼特憑《從前，有個荷里活》首獲奧斯卡最佳男配角獎。（《從前，有個荷里活》劇照）

正因這批照片，有外媒發現當年畢彼特的外貌跟現年14歲的女兒Shiloh非常相似，甚至有網民打趣稱，Shiloh肯定是畢彼特的女兒。至於為何會發現年輕的畢彼特跟其女兒Shiloh非常相似呢？

Shiloh（左）一直都以男性形象示人。（Getty Images）

皆因Shiloh一向都喜歡以男孩形象示人，畢彼特在2008年時曾經向著名女主持Oprah Winfrey稱，Shiloh在兩歲時要求家人稱她為John：「她只想我們稱她為John，John或是Peter。所以我們需要稱她為John。」當時畢彼特還表示試過「叫錯」女兒，而女兒即時改正他：「當時我問『Shi，你想要…』，女兒即回覆『John，我叫John。』，之後我說『John，你想要橙汁嗎』，最後她只應了一句不要。」

安祖蓮娜祖莉當年憑《我有冇問題》奪得奧斯卡最佳女配角獎。（《我有冇問題》劇照）

而安祖蓮娜祖莉在2010年接受《Vanity Fair》訪問時都曾談到這話題，她解釋：「她（Shiloh）喜歡男性打扮，所以我們把她的頭髮剪短。她又喜歡穿男裝，她認為自己是一名男孩。」其實Shiloh的魅力不比父親畢彼特遜色。

（左起）Vivienne、安祖蓮娜祖莉、Zahara、Shiloh及Knox出席《黑魔后2》首映活動。（Getty Images）

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